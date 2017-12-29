“双节”期间陕西将启动流动人口关怀关爱专项行动

西部网讯（记者 彭芬）为提高流动人口基本公共卫生计生服务均等化服务水平，提升群众对卫生计生服务的获得感，陕西省卫生计生委将在2018年元旦春节期间联合计生协组织开展“把健康带回家”流动人口卫生计生关怀关爱专项行动暨“健康幸福过大年”宣传活动。

据悉，此次专项行动的主题是 “把健康带回家”，让以农民工为主体的流动人口在元旦春节期间将“健康身体、健康知识、健康用品”带回家，使他们不仅是健康关怀的受益者，也是健康生活理念的传播者。

活动期间，将大力宣传《中国公民健康素养66条（2015版）》、《流动人口健康教育核心信息》、《留守儿童健康教育核心信息》和国家基本公共卫生和计划生育服务、全面两孩、医保关系转移接续和跨省异地就医结算等政策，倡导健康文明生活方式。

同时，还将通过举办一场宣传活动、一次健康巡讲，制作发放一份卫生计生服务指南，发放一套与“三减三健”相关的健康包，有条件的地区为流动人口组织一次健康体检等活动，为流动人口送健康。

省卫生计生委将协调有关部门，通过走访、扶助和慰问等方式，及时了解流动人口的困难和需求，帮助他们解决实际困难和问题。利用元旦春节期间流动人口集中返乡之机，及时变更有关信息档案资料，建立流动人口健康档案，落实卫生计生各项优扶优惠政策。主动上门服务，为流动人口依法办理（补办）卫生计生相关证明（证件）。

编辑： 彭芬