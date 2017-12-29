陕西明起天气状况转好 “元旦”天气整体不错

西部网讯（记者 秦振）今天（12月29日），陕西多地空气质量堪忧，这似乎为即将到来的“元旦”假期蒙上一层阴影，未来三天假期的天气还会如此吗？

据记者刚刚从陕西省气象台了解到，未来三天陕西整体天气情况较好，温度变化不大，陕北以晴到多云天气为主，陕南云量较多。明天白天开始，整体天气将转好。

预报显示，明天白天，全省多云转晴天。 明晚到31日：陕北、关中晴天间多云，陕南多云。

而到了2018年1月1日，在新年第一天里陕北是晴天间多云，关中多云，陕南多云转阴天。

编辑： 钟莹