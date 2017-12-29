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受沙尘天气影响 关中多地空气质量指数爆表

时间：2017-12-29 09:51:03  来源：西部网—陕西新闻网  作者：鄢山宇

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受沙尘天气影响 关中多地空气质量指数爆表

今天（12月29日），很多出门上班的西安市民发现天气一片昏沉沉，部分网友发现西安空气质量指数已经达到500。就在凌晨，来自西北部的沙尘天气杀到陕西，关中多地空气质量指数“爆表”。

今天（12月29日），很多出门上班的西安市民发现天空一片昏沉沉。

西部网讯（记者 鄢山宇）“今年入冬以来，西安空气质量指数第一次爆表……”今天（12月29日），很多出门上班的西安市民发现天空一片昏沉沉，空气质量指数已经高达500。据悉，今日凌晨，陕西迎来一轮沙尘天气，关中多地空气质量指数“爆表”。

29日早上9点，记者登录环保部空气质量发布系统了解到，从今日凌晨3点开始，西安空气质量指数（AQI）上升到400以上，凌晨4时AQI上升到500。今天早上9时，咸阳、宝鸡、渭南等多个关中城市AQI也相继到达500。

虽然这两天西安空气都处于重污染状态，但怎么会突然“爆表”呢？记者从陕西省陕西省环境监测中心站了解到，29日凌晨起，受西北部（甘肃、内蒙古西部、宁夏）沙尘传输影响，我省陕北和关中地区可能出现一次沙尘污染过程，榆林、延安、铜川、宝鸡、咸阳、西安、渭南、韩城等地将受到沙尘传输影响。

据了解，关中区域随着冷空气到来，29日夜间，沙尘及重污染过程将逐渐减退，重污染形势有所好转，但首要污染物将由PM2.5转为PM10。

编辑： 钟莹

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