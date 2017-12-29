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陕西发布今年首个沙尘暴预警 未来12小时沙尘明显

时间：2017-12-29 09:47:24  来源：西部网—陕西新闻网  作者：秦振

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陕西发布今年首个沙尘暴预警 未来12小时沙尘明显

今天(12月29日)8时30分陕西省气象台发布沙尘暴黄色预警信号，预计未来12小时，陕北有5-6级偏北风并伴有扬沙或沙尘天气，局地有沙尘暴，关中有4-5级偏北风并伴有扬沙或浮尘天气。

西部网（记者 秦振）今天(12月29日)8时30分陕西省气象台发布沙尘暴黄色预警信号，预计未来12小时，陕北有5-6级偏北风并伴有扬沙或沙尘天气，局地有沙尘暴，关中有4-5级偏北风并伴有扬沙或浮尘天气。

据记者了解，此次发布沙尘暴黄色预警信号，为今年陕西省气象台首次发布。根据上述情况陕西省气象局决定立即启动重大气象灾害（沙尘暴）Ⅳ级应急响应。

编辑： 钟莹

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