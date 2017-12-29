2018陕西省高校新年晚会举行 唱响新时代之歌

2017年12月27日晚，“新时代之歌——2018陕西省高校新年晚会”在陕西广电大剧院举行。
西部网讯（记者 陈婷婷 胡小云）2017年12月27日晚，“新时代之歌——2018陕西省高校新年晚会”在陕西广电大剧院举行。晚会由陕西省教育厅主办，西安音乐学院承办，陕西省23所高校联袂演出，西部网、陕西头条全程直播。陕西省政府副秘书长王晓驰，省委高教工委书记董小龙、副书记李智军，省委高教工委委员、组织部长王军周，省教育厅副厅长刘建林、王海波、王紫贵，省教育厅总会计师刘宝平等，与来自各普通高等院校的800余名师生共同观看晚会。
在《大展宏图》的悠扬歌声和曼妙舞姿中，晚会正式拉开帷幕。本台晚会共分“红色基因”、“青春之歌”、“丝路追梦”、“相约春天”四个篇章。从气势恢宏的《永远的长征》《永恒的旋律》《共叙中国梦》，到柔情似水的《千手观音》《月笼轻纱》，无论是充满青春印记的《毕业歌》《坚如磐石》《闪亮的青春》《相约春天》，还是民俗风情浓重的《秦风》《创梦丝路》《鼓舞》，经过精心编排的节目收获了现场观众的掌声和叫好声。
陕西省教育厅相关负责人表示，推进学校美育改革发展，是全面贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务的需要，是增强理论自信、制度自信、道路自信、文化自信的需要，是实现教育现代化的需要。下一步，将以举办此次晚会为契机，认真践行党的十九大精神，切实改进美育教学，提高学生审美和人文素养，持续完善课堂教学、课外活动、校园文化建设三位一体的学校美育教育推进机制，努力使每一个学生享有公平接受美育教育的机会。
编辑： 欧阳
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