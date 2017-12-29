“美丽陕西在耳边”2017年度盛典举行 12景区获旅游推荐目的地

“美丽陕西在耳边2017年度盛典”举行 薛晨 摄

12个景区被评为陕西广播电视台“美丽陕西在耳边”2018年度旅游推荐目的地 薛晨 摄

西部网讯 12月28日晚，由陕西广播电视台主办，陕西新闻广播、农林卫视联合承办，省农业厅、省文化厅、团省委、省扶贫办、省发展一村一品指导中心共同支持的“美丽陕西在耳边2017年度盛典”在陕西广播电视台600平米演播厅举行。

汉城湖景区、文安驿古镇、秦岭国家植物园、礼泉袁家村、商於古道棣花文创小镇、草莓星球、大水川国际旅游度假区、白水仓颉庙景区、韩城司马迁祠景区、柞水古道岭景区、米脂李自成行宫景区、子洲园则坪村等12个景区被评为陕西广播电视台“美丽陕西在耳边”2018年度旅游推荐目的地。

据了解，陕西广播电视台在2016年3月策划推出了“美丽乡村在耳边——陕西美丽乡村推介之旅”大型全媒体活动，同时组织了中央人民广播电台、中新社、陕西日报、西部网、陕西头条等20多家媒体组成全媒体采访团。

在近两年的时间里，采访团先后走进我省110个乡村古镇、生态景区和农业园区，以广播、电视、报纸、网络、直播等全媒体阵容全方位、多角度、立体化报道我省各地在“追赶超越”中建设绿色生态、人文陕西取得的丰硕成果。

编辑： 钟莹