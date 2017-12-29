2017-12-29 08:44:02 来源：西部网—陕西新闻网 编辑：张娟 点击图片进入下一页

西部网讯（记者 魏永贤）12月28日，西安市北郭门，70后蒋伟和妻子冯桂莲在替顾客加工香肠，平时一天卖2头猪，冬季灌香肠，一天能卖五六头猪，一天要灌上千斤香肠。