中国首座考古博物馆奠基 众多珍宝将与公众见面

陕西省副省长魏增军等通过极具考古学科特点的方式为博物馆奠基。

考古博物馆效果图。

西部网讯（记者 敬泽昊）12月28日上午，中国首座考古专题博物馆在千年古刹香积寺旁举行奠基仪式，这标志着长期收藏于陕西省考古研究院库房之内的众多珍贵文物，离正式展出越来越近了。陕西省副省长魏增军等为博物馆奠基。

陕西考古博物馆是由陕西省政府投资建设的国有大型博物馆，依托陕西丰富的文物资源和深厚的文化底蕴，定位于建成全国乃至世界首座展示考古工作和考古学科发展的专题博物馆，并以此来反映陕西省以及中国伟大优秀的历史文化。

据陕西省考古研究院院长孙周勇介绍，考古博物馆项目选址位于长安区郭杜街办周家庄村南，总建筑面积3.6万平方米。建成后游客除了参观陕西考古史基本陈列和重要考古新发现陈列之外，还将有机会深入神秘的文物标本库房和文物保护及科技考古实验室，更加全面地了解考古这门学科。

编辑： 陈嘉伟