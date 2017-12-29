秦始皇帝陵铜车马博物馆开建 国宝文物有了新"车库"

陕西省副省长魏增军等为博物馆奠基。

铜车马博物馆效果图。

西部网讯（记者 敬泽昊） 为了充分展示秦陵铜车马的历史、科学、艺术和社会价值，全面阐释秦代车马文化。12月28日，秦始皇帝陵铜车马博物馆在秦始皇帝陵博物院·丽山园举行建设工程开工仪式。陕西省副省长魏增军等为博物馆奠基。

在兵马俑横空出世之后，围绕秦始皇帝陵所开展的考古工作便捷报频传。这其中就包括1980年在秦始皇陵封土西侧出土的两驾装饰华奂，铸造精美，工艺精湛的铜车马。这一发现为研究古代车马的结构、系驾方法、天子乘舆制度和金属制造工艺等，提供了重要的资料。

据秦始皇帝陵博物院副院长杨延临介绍，秦始皇帝陵博物院自1979年开放以来接待中外游客已经超过1亿人次，近几年来秦俑参观的游客每年高达600万人次。而现有的展陈环境只能单一展示铜车马本体，无法满足公众的参观需求，展厅有限的承载量也不利于文物保护。

他透露，铜车马博物馆计划总投资1.895亿元，计划建设期限为2017年12月至2019年10月。新建成的铜车马博物馆将利用多种手段，多角度展现铜车马内涵元素，并利用VR等数字技术提升参观体验，让观众零距离感受国宝魅力。而除了修建铜车马博物馆外，铠甲坑等专题博物馆也被列入修建计划中。

编辑： 陈嘉伟