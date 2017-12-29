秦始皇帝陵铜车马博物馆开建 国宝文物有了新"车库"
时间：2017-12-29 00:53:08
来源：西部网讯-陕西新闻网
作者：敬泽昊
分享到微信朋友圈
打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
秦始皇帝陵铜车马博物馆开建 国宝文物有了新"车库"
为了充分展示秦陵铜车马的历史、科学、艺术和社会价值，全面阐释秦代车马文化。12月28日，秦始皇帝陵铜车马博物馆在秦始皇帝陵博物院·丽山园举行建设工程开工仪式。
陕西省副省长魏增军等为博物馆奠基。
铜车马博物馆效果图。
西部网讯（记者 敬泽昊） 为了充分展示秦陵铜车马的历史、科学、艺术和社会价值，全面阐释秦代车马文化。12月28日，秦始皇帝陵铜车马博物馆在秦始皇帝陵博物院·丽山园举行建设工程开工仪式。陕西省副省长魏增军等为博物馆奠基。
在兵马俑横空出世之后，围绕秦始皇帝陵所开展的考古工作便捷报频传。这其中就包括1980年在秦始皇陵封土西侧出土的两驾装饰华奂，铸造精美，工艺精湛的铜车马。这一发现为研究古代车马的结构、系驾方法、天子乘舆制度和金属制造工艺等，提供了重要的资料。
据秦始皇帝陵博物院副院长杨延临介绍，秦始皇帝陵博物院自1979年开放以来接待中外游客已经超过1亿人次，近几年来秦俑参观的游客每年高达600万人次。而现有的展陈环境只能单一展示铜车马本体，无法满足公众的参观需求，展厅有限的承载量也不利于文物保护。
他透露，铜车马博物馆计划总投资1.895亿元，计划建设期限为2017年12月至2019年10月。新建成的铜车马博物馆将利用多种手段，多角度展现铜车马内涵元素，并利用VR等数字技术提升参观体验，让观众零距离感受国宝魅力。而除了修建铜车马博物馆外，铠甲坑等专题博物馆也被列入修建计划中。
编辑：
陈嘉伟
分享到微信朋友圈
打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
-
了解陕西大事 关注陕西头条
-
陕西本地最火图片社交APP
娱乐上海，近日，郑爽现身某剧组，替身演员身穿蓝色棉服紧随其后，两人罕见同框。12-29
娱乐照片中，马思纯扎起哪吒头，涂着夸张的口红和腮红，点上红痣，胜利比V表情夸张，神还原周冬雨在《奇门遁甲》中的造型。12-29
娱乐网友纷纷围观并留言调侃道：“真浪漫，海鸟竟然跟鱼相爱了！”也有网友称：“你是又开始考粉丝了嘛，但是可不可以把词记住。”12-29
娱乐董子健受观众厚爱狂喊“小董你一点都不胖”，李鸿其女粉丝众多情话技能max，展示花样表白。12-29
娱乐章子怡和小苹果在其左右，一家四口一起合力切开蛋糕，眼神中的宠溺与幸福不言而喻，现场更是有超多美食，温馨又甜蜜。”12-29
娱乐2017年12月27日，北京，papi酱现身机场，戴“本山帽”扮酷 穿阔腿裤卖萌。12-29
娱乐不仅如此，湖南卫视跨年演唱会将首次开启全网直播，除登陆湖南卫视和芒果TV之外，腾讯视频、爱奇艺、优酷也将同步直播。12-29
娱乐借助节目的高收视率，相关图书将文化综艺节目的视听感，转化为情感和思维并重的阅读感，亦激起了读者广泛的阅读热情。12-28
娱乐12月27日晚，娜扎工作室发文疑辟谣和吴亦凡绯闻。”照片中，娜扎一袭白衣手持利剑，英气逼人，似暗示清除谣言的决心。12-28
娱乐随之，网友们找出许多王源曾经的滑雪高清图，酷炫姿势尽显小年轻的朝气蓬勃。 为了制造出更多的新米，王源快速割稻，短时间里便割完一小片稻田。12-28
娱乐2017年12月27日，北京，王大陆现身机场，黑色毛呢大衣帅气笑不露齿。12-28
娱乐福布斯昨日公布2017全球票房最高的演员排行榜，《速度与激情8》的两位主演范·迪塞尔和巨石强森分占冠亚军，《神奇女侠》主演盖尔·加朵位居第三。12-28
体育随着全运圣火缓缓熄灭，精彩难忘的13天已留在记忆中，但改革的旗帜仍在猎猎飘扬，让这届全运会成为中国体育发展进程中的一个标杆。09-10
体育第十三届全运会赛场上的比拼异彩纷呈，对胜利的渴望、对赛场的留恋、与爱人的情谊……都浓缩于句句话语中，汇成一首首“好声音”。09-08
体育9月8日，第十三届全国运动会将在天津落下帷幕。最后一个比赛日中，将在羽毛球、篮球、排球等项目，产生7枚金牌。09-08
体育第十三届全运会──一场属于全民的体育盛会，必将刻下城市步履的铿锵足迹，必将载入天津发展的光辉史册。09-08
体育第十三届全运会赛场中捷报频传，而赛场之外也不断上演着各种暖心故事。一名山东记者在媒体村不慎遗失腰包，经过土城派出所的连夜查找，为失主寻回腰包，避免了损失。09-08
体育9月8日上午，第十三届全运会闭幕前新闻发布会在全运会主新闻中心2楼新闻发布厅举行。09-08
体育9月8日，第十三届全运会迎来最后一个比赛日，当日共有7枚金牌产生，男篮决赛和羽毛球男单决赛无疑最引人关注。09-08
体育姚明：最大的不同就是引入了大量的群众体育比赛，能为群众选手设立奖牌，这些改革真正体现了全运会的“全”字。09-07
体育第十三届全运会陕西省体育代表团在全运会新闻中心举办新闻发布会，介绍了四年后在陕西举办的2021年第十四届全运会的筹备情况。09-07
体育第十三届全运会在9月7日进入倒数第二个比赛日，游泳、田径、体操等多个项目迎来收官之战，共将产生44块金牌。09-07
体育目前，第十三届全运会女子手球比赛在天津师范大学激战正酣。09-06
体育当第十三届全运会男子200米的比赛在天津奥林匹克中心体育场落下帷幕，计时器最终定格在20.20，新的全国纪录就此诞生。09-06
财经中国人民银行日前发布了《条码支付安全技术规范（试行）》和《条码支付受理终端技术规范（试行）》。12-29
财经日前，国家外汇管理局公布了2017年三季度及前三季度国际收支平衡表和国际投资头寸表。12-29
财经2017年前三季度，我国经常账户顺差7453亿元人民币，资本和金融账户顺差3625亿元人民币。12-29
财经剥离企业办社会职能和解决历史遗留问题的工作迎来年底的“冲刺”。12-29
财经2017年全年累计发行地方债约4.36万亿元，规模较2016年的6.05万亿元下降近三成。12-28
财经近年来，随着我国资本市场双向开放的程度不断加深，A股国际化取得一系列重大进展。12-28
财经2017年，各地税务机关自觉对标“放管服”改革要求和纳税人期盼，用“钉钉子”的精神。12-28
财经明年我国将继续深入推进农村土地征收制度、农村集体经营性建设用地入市、农村宅基地制度等三项改革试点工作。12-28
财经工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.52元，同比增加0.29元，改变了连续4个月下降的局面。12-27
财经在11月出售的15个地产项目中，有10个处于高负债或亏损状态。12-27
财经新三板分层制度作出了多项修改，创新层准入条件的财务标准调整较多；同时，引入集合竞价。12-27
财经商务部下一步将逐步推进以负面清单为基础的自贸协定服务贸易和投资谈判。12-27
文化秦始皇帝陵博物院副院长杨延临告诉记者，兵马俑每年接待游客将近600万人，今年到10月底已达550万人。12-29
文化中国首座考古专题博物馆在千年古刹香积寺旁举行奠基仪式，这标志着长期收藏于陕西省考古研究院库房之内的众多珍贵文物，离正式展出越来越近了。12-29
文化96件作品中一半是对陕西历史博物馆中珍贵文物的复制还原，一半是现代艺术创作，展示历史名城的特色风韵。12-28
文化全剧在一个巨大的转台上展开，转台通体呈现土褐色，营造出黄土高原特有的沟壑纵横的质感。12-27
文化陕西历史博物馆壁画基地办公室副主任王佳：“大概从2010年开始，就开始从事壁画保护修复工作，到现在已经有八年的时间了。”12-26
文化作为文化古都的西安，近年来弘扬红色文化、推动文化体制改革、促进文化产业发展、激发文化创新活力、推进公共文化服务体系建设……12-21
文化12月16日上午，首届“记城者·匠意新生”西安城市主题展在曲江书城艺文空间隆重开幕。12-17
文化12月13日，陕西省精神文明建设表彰大会在西安举行。省委书记、省长胡和平出席大会并讲话。12-15
文化陕西澄城发现了目前全国规模最大春秋时期周系墓葬。在考古勘探中，工作人员发掘了夯土墙、壕沟、陶窑与灰坑等丰富遗迹。12-14
文化第十二届全球孔子学院大会12月12日在西安举行。国务院副总理、孔子学院总部理事会主席刘延东出席并致辞。12-13
文化近日，由陕西省作家协会主办、陕西省青年文学协会与西安外事学院联合承办的“文学陕军·陕西优秀青年作家进百校”活动在西安启动。12-13
文化主题为“深化合作，创新发展，为构建人类命运共同体贡献力量”的第十二届孔子学院大会将于12月12日至13日在西安召开。12-12
三农《中华人民共和国农民专业合作社法》于2017年12月27日修订通过，国家主席习近平签署第83号令予以公布。12-29
三农前三季度，农民收入达到9778元，实际增长7.45%。预计今年农民收入增幅再次高于GDP和城镇居民收入增幅。12-29
三农2003年至2007年，习书记多次来到下姜村实地考察，无数次担当了下姜村脱贫致富的引路人……12-29
三农各级人民法院把治欠保支工作作为春节前的重要民生工作抓紧、抓实、抓好，确保让广大农民工拿到工资返乡过年。12-29
三农各地民政部门加大救助帮扶力度，其中明确要落实强制报告、应急处置等救助保护机制，切实兜住农村留守儿童、困境儿童安全底线。12-29
三农党的基层组织是党全部工作和战斗力的基础，党的基层组织建设是党的建设的伟大工程的根基，是巩固党的长期执政基础的关键环节。12-29
三农为了让技能人才、新型职业农民、科研人员等七大重点群体的钱包鼓起来，从而带动城乡居民实现总体增收，这些地方政府出台了不少针对性措施。12-29
三农近年来，粮食行业各地区各单位在探索以数字粮库为 主要内容的信息化建设中取得了许多阶段性成果。12-29
三农日前，西安市鄠邑区法院一审判决3起村民委员会不当得利纠纷案件，涉案村委会被判返还3名搬迁户每人各2万元，搬迁户的利益得以保护。12-29
三农12月28日，江苏社会组织助力陕西脱贫攻坚首批帮扶项目签约仪式在西安举行。12-29
三农围绕耕整地、种植、植保、收获、烘干、秸秆处理六个主要环节，全力推进主要农作物生产全程机械化，取得了明显成效。12-28
三农乡村，在中华民族绵延不绝的生息发展中始终具有特殊的含义，占据着重要的地位，发挥着重要的作用。12-28
旅游“善治秦者先治水”，八水润西安，河流滋养着西安这座古城的肌体，水生态的优劣事关城市的兴衰、人民的福祉。12-29
旅游12月29日，国家5A级景区——黄帝陵景区与旅行社业务合作座谈会在西安召开。12-29
旅游陕西省自然博物馆将举行“纪念开馆十周年”系列活动，将于2018年1月5日至14日向公众免费开放10天，每天限量发放3000张入场券。12-29
旅游在活动现场，与会者欣赏到当代著名书法家钟明善老先生曾亲笔撰写的“西安民宿”四个大字。12-29
旅游聚焦全域旅游，助力精准扶贫，行走三秦大地，展现美丽陕西。12-29
旅游2017年12月28日，“跨界·融合·共赢”2018年曲江文旅新春产品发布暨跨界合作说明会在大唐芙蓉园紫云楼三楼成功举办。12-29
旅游12月23日，安徽省芜湖市马仁奇峰景区的飞龙玻璃桥投入使用。据了解，这座桥横跨马仁奇峰太阳山与主峰之间。12-29
旅游这是12月27日在云南迪庆拍摄的纳帕海湿地风景。冬季时节，云南迪庆藏族自治州风景宜人，丰富的鸟类资源吸引众多摄影爱好者前来游玩。12-29
旅游据相关数据显示，2018年元旦假日期间海南三亚和海口旅游热度依旧位居岛内前列，领先于其它市县，全省也将在元旦迎来首个旅游小高峰。12-29
旅游冬至已过，北京鼓楼大街地铁站旁边的北护城河已经封冻。今天早上，记者看到有人在上面滑冰、打冰球。12-29
旅游世界知名艺术品大黄鸭将于29日亮相云南昆明七彩云南古滇王国湿地公园。这只象征着童真、快乐、自由的大黄鸭具有十分响亮的知名度。12-29
旅游12月27日，在冰岛雷克雅未克，中国驻冰岛大使馆工作人员与冰岛国家医院工作人员交谈。12-29
美食上海春卷分为甜咸两大类，甜的一般是豆沙馅的；咸的，黄芽菜肉丝是最传统的，上海人叫大白菜为黄芽菜。12-29
美食迷迭香独有的香味，配合肉眼牛排的味道，简直是天作之合，令人迷醉的美味随之诞生，让人吃过就再难忘记。12-29
美食相信很多人都爱吃这道菜，在这里经过几次的烘烤，有一些心得分享给大家，希望大家喜欢噢。12-28
美食好吃不如饺子，而蘸料作为点睛之笔也不容小视。下面就跟着小编来看看这些好吃的饺子蘸料都是怎么完成的吧！12-28
美食尽管时令已入冬，但是锻炼不能停。迈开腿也要管住嘴，但管住嘴可不等于远离肉类，鸡胸肉和精瘦的牛肉都是健身人士补充蛋白质的好选择。12-27
美食一些老人牙口不太好，很多茎叶硬的蔬菜，即使炒熟后，咀嚼起来还是较费力，使膳食纤维摄入不足。12-27
美食如果没有面条机买现成的面条哦，麻辣香锅的味道已经调好了不需要在加和调料了依个人口味酌情添加哦。食材可根。12-27
美食今天尝试了不用油炸，没想到味道也很好，这个量我先做了一半，儿子一下子一盘就吃掉了。无油鸡米花的版权归。12-27
美食天天喊着减肥，但是胃口依旧特别好！这可怎么办好。只能吃点健康的素食来达到减肥的目的啦。这次蓝猪坊第一个想到的就是韭菜盒子。12-27
美食很多朋友喜欢吃素，虽说是素食，找对菜谱同样可以吃的美味!今天和小编一起来试试这几道美味素菜吧！12-27
美食入冬以来，网络上各种“水果热着吃”的养生文章广为流传，煲汤、微波炉烤、油煎……各种传统吃法和新潮暗黑料理都引起网友的讨论。12-26
美食吃灌汤包子，汤的存在列第一位，肉馅次之，面皮次次之。今天小编要给大家分享的是灌汤包的做法。12-26
健康正确有效的午睡可以明显缓解日间紧张情绪，调节自主神经功能和内分泌功能12-29
健康冻疮的复发率很高，往往“一年生冻疮，年年生冻疮”，很大程度上跟体质有关。12-29
健康不是说捏脊能够预防感冒，而是捏脊后，抵抗力增强，能够抵御住外邪入侵了。12-29
健康随着冬日来临，走在街上，寒风掠过耳畔，大家会不由自主地伸出双手，呵气，搓热双耳，方觉周身温暖。12-29
健康睡觉是美容的黄金时期，而坚持睡前养成三个小习惯，可以帮你延缓衰老。12-28
健康不管外表多么光鲜亮丽，如果一开口说话就有一股难闻的气味窜出来，都会让女性颜面尽失。12-28
健康寒是百病之源，人体有8个部位最怕冷怕风，做好保暖，可以延年益寿。12-28
健康香蕉并不是最优选项，苹果、红薯、玉米、燕麦、荞麦等粗粮也有防治便秘的功效，尤其适合老人和婴幼儿。12-28
健康随着人民生活水平的提高，对吃的要求也由最初的“吃饱”演变为“吃好”，面对琳琅满目的食品。12-27
健康牙齿也存在“用进废退”，乳牙滞留发生的原因多是缺乏咀嚼、锻炼不够，致其难以脱落。12-27
健康熟酸奶之所以呈褐色是因为其在制作过程中发生了“美拉德反应”。制作工艺方面，酸奶是把生鲜牛乳经过杀菌。12-27
健康因为药材有不同种类、产地，有效成分的含量不同，建议选择质量好的药材并且要用不同的药材进行配伍。12-27
教育农村留守儿童作为特殊群体，一直受到社会各界的关注，也是我国民生保障的重要对象。12-29
教育“百年大计，教育为本。”扶贫先扶智，扶智先强教。西工大立足自身基础教育优势，把教育帮扶落到实处，夯实教育脱贫的根基。12-29
教育本次大赛旨在响应“一带一路”倡议，帮助提高东盟留学生的汉语水平，加强中国与东盟青年间的相互了解，并促进东盟留学生的招生和培养等。12-29
教育2017岁末，各种“盘点”集中登场，其中“佛系青年”成为各大媒体竞相讨论的一种文化现象。12-29
教育近日，杭州少年邵镇炜和他的61人“后勤粉丝团”的故事，成为寒冷冬日的暖心新闻。12-29
教育“2017-2018西安地产品牌房企年度金榜”、“2017年度西安经典营销案例”等荣誉榜单也在当天现场最终揭晓。12-28
教育近日，新疆吐鲁番市高昌区第四中学教师玉素甫·司拉依丁一行5人，来到学生艾买提江·阿不都外力位于亚尔镇英买里村的家，开展“住家式”家访。12-28
教育我国申报的甲骨文项目顺利通过联合国教科文组织世界记忆项目国际咨询委员会的评审，入选“世界记忆名录”。12-28
教育由教育部科学技术委员会组织评选的2017年度“中国高等学校十大科技进展”经过高校申报和公示、形式审查、学部初评、项目终审等评审流程后日前揭晓。12-28
教育学校组织开展相关主题的评优争先活动，互联网企业提供第三方投票平台，家长使出浑身解数在朋友圈为自家孩童拉票。12-28
教育除了今年报考人数达238万并再创历史新高之外，还有一个非常有意思的现象引起了笔者的极大兴趣，那就是今年考生中往届生增幅高达21.5%。12-28
教育当然，目前农村教育存在的问题，除了教师综合素质有待提升外，还有农村学校硬件设施不足、教师待遇偏低等诸多问题。12-27
数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产用中式的风格营造屋宇的明亮，生活的格调，低调、开阔而内敛的特质让人心生静谧，凝重中恬静安然，让人为中国风所倾倒。12-29
房产简约惊喜的设计在平滑的肌理中，彰显城市的时尚灰黑色系的石材和磁砖，让空间有更多的沉淀感，呈现成熟男人居室的魅力。12-28
房产绿意美景衬托对称的家私大器，与客交流的空间，舍弃视听娱乐的干扰，得以心共叙、以茶会友的诚心之乐。12-27
房产现代家装风格里面，美式风格的地位越来越高，很多人都喜欢美式风那种看似随性，但却精致的家装。12-26
房产简约的规划其实是最为经典实用的方式，高效率的陈列更加节省空间，一扇暖窗透进和煦阳光，一张地毯塑造柔软空间。12-25
房产素净的颜色让低矮的阁楼看起来扩容不少，墙面的搁架用来收纳，在无法利用的小空间里放上装饰品。12-24
房产爬满青藤的白墙，柔软舒适的白沙发，简单却温暖的地毯，在夜晚点亮黑暗的烛台……穿过拱门，阳台上的一番美景尽收眼底。12-23
房产俗话说知足常乐，即使是小户型也不必自怨自艾，依然能过出幸福自在的日子，北欧风格里里添加混搭元素，开启幸福生活。12-22
房产以壁纸纹理、地毯与木纹，创造空间基调的层次感，加入质感的家具，呈现出呼应屋主气质的氛围。12-21
房产或者在餐厅背景墙上贴一张碎花壁纸，飘逸的绿植装饰与格子餐布让人有着好像与家人在郊外野餐的温馨感觉。12-20
房产这套来自台北的设计案例，既有着美式乡村风格的休闲惬意，又融入了巧妙的配色和唯美的装饰元素，装出大气唯美的三居室空间，令人心驰神往。12-19
房产卧室里砖墙的古朴混搭纯净的清新，私密空间拥有生活个性，一扇小窗引入户外的绿景如画，成为卧室最美的装饰。12-18
汽车奥迪A8L、奥迪Q5L等全新换代的5款车型，以及奥迪A4L、奥迪Q3等年度车型5款。12-29
汽车点评：奥迪公司希望复制南北大众的模式，希望通过这种途径增加奥迪在中国的销量，以对抗奔驰和宝马的强大竞争压力。12-29
汽车与该车相比，沃蓝达的销量相对较好，去年总销量达2.5万辆，今年前11个月在美累计销量为1.8万辆。12-28
汽车丰田将在2018年1月12日的东京改装车展上发布全新丰田皇冠Modellista版车型，举行为期三天的活动，接受日本国内市场的汽车定制。12-28
汽车奥迪将解散此前成立的专责调查小组，负责调查该公司有多少辆柴油车涉及大众集团的“排放门丑闻”。12-28
汽车TOGO途歌与东风标致达成深度战略合作， "全新东风标致2008"在中国区首次亮相。12-27
汽车迈凯轮的工程设计总监丹 帕里 - 威廉姆斯透露，迈凯伦已打造出了一辆纯电动原型跑车用来进行测试。12-27
汽车特斯拉称其Model S、Model X系列电动汽车均将标配四轮驱动系统，消费者不必在购买Model S或Model X汽车时，为选择后驱版还是四驱版而纠结。12-27
汽车在SUV细分市场中，汉兰达凭借丰富的配置、亲民的价格、强劲的动力和高标准的安全装备，持续热销。12-27
汽车华晨中华V6不仅展现了华晨中华对于产品品质的极致探索，更以引领时尚生活方式的潮流艺术，为崛起的年轻消费力量重新定义潮流科技生活。12-26
汽车令参会者大饱眼福。日产将在2018年东京改装车展上亮相的车型包括:聆风、NV350 Caravan、X-Trail的Grand Touring概念车。12-26
汽车针对2018年工作任务，工信部表示，立足制造强国、网络强国建设全局，以供给侧结构性改革为主线，提高制造业供给体系质量。12-26