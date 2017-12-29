元旦假期 陕西各大博物馆活动丰富精彩纷呈

陕西历史博物馆长安丝路东西风展览。

西安碑林博物馆桃花依旧展览。

西部网讯（记者 敬泽昊） 随着人们美好生活需求的不断增长和精神文化生活的不断丰富，“文化游”逐渐成为假期人们出行的主要选择。在2018年新年来临之际，陕西各文博单位从社会发展和群众需要出发，纷纷推出种类多样的展览、寓教于乐的活动，吸引广大观众走进博物馆，在博物馆里体验文化，感受节日乐趣，增强文化自信。

《国家宝藏》的热播带火的不只口碑和收视率，也带来了一股文物热、博物馆热。2018年元旦期间，除各馆的基本陈列外，观众可以去参观陕西历史博物馆“长安丝路东西风”展、西安碑林博物馆“桃花依旧——唐代诗人墓志特展”、西安博物院“丝路长云”展、法门寺博物馆“唐代茶文化专题展”等原创展览感受丝路及盛唐的风情。

可以去西安事变纪念馆、延安知青纪念馆、桥儿沟鲁艺旧址、陕甘边革命根据地照金纪念馆参观新展览，感受红色文化；可以去新开放的陕西师范大学教育博物馆、西安音乐学院艺术博物馆里体验高校博物馆的精美展品。

也可以去参观大唐西市博物馆的“紫玉梵音——范泽锋紫砂作品展”、西安唐皇城含光门遗址博物馆的“无锁不在——中国古代锁具专题展”、西安秦砖汉瓦博物馆的“砖瓦瑞相—秦砖汉瓦拓片题跋展”、耀州窑博物馆的“岭表瓷韵——广东唐宋陶瓷选萃展”等，细细品味文物背后的工艺之美、文化之美。

同时，社区博物馆建设是今年陕西省文物局的一项重点工作。在遴选的全省首批27家社区博物馆中，以安康鲁家村社区博物馆、渭南华州区朝阳社区博物馆、宝鸡陈仓区西秦大队社区博物馆、汉中湖广营村社区博物馆等为代表的社区博物馆已经具备对外开放条件。在那里观众可以找到儿时的记忆和乡愁，感受新农村建设、城镇化建设中的新变化，获得归属感。

此外，西安博物院将于12月31日举办跨年夜小雁塔“鸣钟祈福”活动，元旦期间秦始皇帝陵博物院将举办“秦服饰体验、学塑兵马俑、学习传统剪纸”主题教育活动，西安博物院举办乐知学堂讲座和“DIY干枝腊梅”活动，西安半坡博物馆开展史前工场活动，宝鸡青铜器博物院举办“宝博齐寻宝”“画脸谱·识秦腔”教育活动、西安交通大学博物馆举办元旦戏曲清唱会等。通过系列公众教育活动的举办，让观众更好地体验博物馆里的传统文化和历史智慧，使博物馆更好地服务社会、传承文明、发展文化。

编辑： 陈嘉伟