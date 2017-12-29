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图解|2018陕西这些新规施行 看看哪些与你有关？

时间：2017-12-29 16:10:23  来源：西部网-陕西新闻网  作者：张娟

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图解|2018陕西这些新规施行 看看哪些与你有关？

2018年，陕西将开征环境保护税；实施水资源税改革试点；施行电梯管理办法；建立农村贫困人口补充医疗保障制度；汽车购置税将调整……这些变化将影响我们的生活。一起来看看吧。

2018年，陕西将开征环境保护税；实施水资源税改革试点；施行电梯管理办法；建立农村贫困人口补充医疗保障制度；汽车购置税将调整……这些变化将影响我们的生活。一起来看看吧。

 

编辑： 张娟

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