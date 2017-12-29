网红小店扎堆民乐园 顾客到底喜欢吃还是喜欢看？

很多女性顾客来到这里拍照。
很多女性顾客来到这里拍照。
西部网讯（记者 刘望 张澍田）“我把照片发了朋友圈，马上就有女生问我是哪一家店，可以说女生去这种店主要就是为了拍照。”刚刚逛完民乐园步行街的一名女生告诉记者她的逛街体验。
近一段时间，西安的许多小店在年轻人的微博和朋友圈中火了起来，一些小店依靠朋友圈里相互流传的照片吸粉数万人，逛网红店也成为西安年轻人休闲生活的新选择。其中民乐园住宅小区巷子里的网红小店最受年轻人的欢迎，甚至被网友戏称为“网红一条街”。那么，这些网红店的真实水平怎么样呢？记者进行了实地走访。
网红小店真的很火？观察：周末周内顾客数量冷热不均
用白色涂料粉刷一面很大的墙壁，把招牌尽量缩小让大家看不见；开业半年只卖三种食品；进店必须预约否则不接待。没错，这就是西安民乐园网红店的外观特征。这十余家网红小店营业范围均以饮食为主，没有其他类别商品。
那这些小店到底火不火呢？记者连续三次来到网红街。12月14日（星期四）傍晚，民乐园网红一条街的多数店铺除了工作人员之外，只有零散的一两名顾客，许多店铺甚至都提前下班了。而12月23日是个周六，记者随机进入的3家店铺都坐满了顾客，甚至还有人在等位。
一家开张半年的饮品店工作人员说，受季节影响，最近来他们店里消费的顾客并不多，周内一天只有七八位顾客，经营情况并不理想，而周末能达到二三十位，经营情况相对较好。而在另外一家串串店，周末等桌的顾客已经排到了店外的马路上，而周内顾客则不需要长时间排队。
来这里的消费者均为年轻人，因此这些小店呈现着“周末火爆周内冷”的局面，同时受经营方式的影响，网红小店遭遇经营困难成为业内常见的现象。
在网红街上有三家店铺正在装修，有的店铺装修了9个月仍未投入营业。这些网红店铺一般靠创意吸引顾客，一旦顾客产生审美疲劳，店铺经营就会面临挑战。物业工作人员告诉记者，“创业者以年轻人为主，有接受失败的心理准备，这街上不断有人关张，但肯定还有下一个挤进来。”
编辑： 刘望
娱乐上海，近日，郑爽现身某剧组，替身演员身穿蓝色棉服紧随其后，两人罕见同框。12-29
娱乐照片中，马思纯扎起哪吒头，涂着夸张的口红和腮红，点上红痣，胜利比V表情夸张，神还原周冬雨在《奇门遁甲》中的造型。12-29
娱乐网友纷纷围观并留言调侃道：“真浪漫，海鸟竟然跟鱼相爱了！”也有网友称：“你是又开始考粉丝了嘛，但是可不可以把词记住。”12-29
娱乐董子健受观众厚爱狂喊“小董你一点都不胖”，李鸿其女粉丝众多情话技能max，展示花样表白。12-29
娱乐章子怡和小苹果在其左右，一家四口一起合力切开蛋糕，眼神中的宠溺与幸福不言而喻，现场更是有超多美食，温馨又甜蜜。”12-29
娱乐2017年12月27日，北京，papi酱现身机场，戴“本山帽”扮酷 穿阔腿裤卖萌。12-29
娱乐不仅如此，湖南卫视跨年演唱会将首次开启全网直播，除登陆湖南卫视和芒果TV之外，腾讯视频、爱奇艺、优酷也将同步直播。12-29
娱乐借助节目的高收视率，相关图书将文化综艺节目的视听感，转化为情感和思维并重的阅读感，亦激起了读者广泛的阅读热情。12-28
娱乐12月27日晚，娜扎工作室发文疑辟谣和吴亦凡绯闻。”照片中，娜扎一袭白衣手持利剑，英气逼人，似暗示清除谣言的决心。12-28
娱乐随之，网友们找出许多王源曾经的滑雪高清图，酷炫姿势尽显小年轻的朝气蓬勃。 为了制造出更多的新米，王源快速割稻，短时间里便割完一小片稻田。12-28
娱乐2017年12月27日，北京，王大陆现身机场，黑色毛呢大衣帅气笑不露齿。12-28
娱乐福布斯昨日公布2017全球票房最高的演员排行榜，《速度与激情8》的两位主演范·迪塞尔和巨石强森分占冠亚军，《神奇女侠》主演盖尔·加朵位居第三。12-28