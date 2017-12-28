陕西成立电子商务领域反炒信联盟 打击违法失信行为

陕西成立电子商务领域反炒信联盟，打击恶意刷单等违法失信行为。

西部网讯（记者 鄢山宇）恶意注册、刷单炒信、虚假评价⋯⋯随着电子商务的快速发展，“炒信”行为也在伤害着消费者的利益。12月28日，在陕西省电子商务领域诚信建设推进会暨反炒信联盟成立大会上，京东西北分公司、邮政陕西分公司、陕西银联分公司等单位共同签署协议书，对“炒信”等违法违规行为说不。

陕西将打击虚假评价等“炒信”行为

“炒信”是指在电子商务及分享经济领域以虚构交易、好评、删除不利评价等形式为自己或他人提升信用水平，包括但不限于恶意注册、刷单炒信、虚假评价、刷单骗补以及泄露倒卖个人信息、合谋寄递空包裹等违法违规行为。当网购成为生活的常态时，上述行为严重侵害着消费者的权益。

12月28日，陕西省电子商务协会、陕西省信用协会等有关机构，组织省内电商平台、互联网公司、物流企业等各类企业成立全省反“炒信”联盟，以推动联盟成员企业间信息共享，交叉验证共享信息，加强协同监测力度，拓宽监测渠道，对刷单商家和“炒信”平台进行更有针对性的管控。 京东西北分公司、邮政陕西分公司、陕西银联分公司等轮值执行主席单位和各成员单位等54家企业共同签署陕西省电子商务领域诚信建设反炒信联盟协议书。“京东一直秉承廉洁自律，奉公守法的经营理念，希望打造诚信经营、放心消费的商业环境。”京东西北分公司副总经理、营销中心负责人常晖表示，共同构筑科技反腐败、反欺诈、反假冒伪劣的安全长城，京东愿意为电子商务的健康发展贡献自己的力量。

陕西四企业因严重失信将被联合惩戒

反炒信联盟成立后，各成员单位将完善企业内部信用管理制度，加强对“炒信”行为的监测监控，对以虚构交易、删除不利评价等形式为自己或他人提升商业信誉，以及交易达成后自己或帮助他人以违背事实的恶意评价损害竞争对手商业信誉等“炒信”行为，以及恶意注册、刷单骗补和合谋寄递空包裹等相关行为进行打击。

省发改委、省信用办将涉嫌违法违规的“炒信黑名单”推送各有关部门。对参加联合行动的企业提供的“炒信”主体，将采取限制新设立账户、屏蔽或删除现有账户、限制发布商品及服务信息、扣除信用积分、降低信用等级、在搜索结果中标注风险、限制网络广告推广等惩戒措施。

会上，还通报了陕西省电子商务领域严重失信问题专项治理情况。西安市未央区星光网络科技服务部因微信刷票、陕西闰吉商贸有限公司、西安星亮商贸有限公司、西安润标商贸有限公司因售假被通报，将被各成员单位联合惩戒。

编辑： 陈嘉伟