西安机场十年三次千万级跨越 助陕西航空运输业连创新高

12月15日上午，西安咸阳国际机场成为国内第八家年旅客吞吐量突破4000万人次的机场。
西部网讯（记者 鄢山宇）航空运输业作为地方经济风向标和晴雨表，向来备受关注。日前，西安咸阳国际机场年旅客吞吐量突破4000万人次，一举挺进国内机场前八名，成为陕西航空运输业连创新高的主引擎，同时这个突破也标志着陕西的航空运输保障能力和服务地方经济社会发展的能力达到了新的量级。而西安机场自2007年旅客吞吐量突破1000万人次后，十年间共完成了三次千万量级的大跨越。
十年三次千万量级跨越 增幅位居全国十大机场前列
12月15日上午9时20分，西安咸阳国际机场迎来了今年的第4000万名旅客。至此，西安机场成为国内第八家年客流破4000万人次的机场。
通过梳理记者发现，自2007年西安咸阳国际机场旅客吞吐量突破1000万人次后，十年之中完成了三次千万量级的大跨越。尤其是2016年至2017年，机场旅客吞吐量以年均近500万人次的增量，净增近1000万人次，相当于每年增长一个中型机场，两年间增长了一个大型机场，增速始终高于全国民航平均水平，位居全国十大机场前列。
西安咸阳国际机场只是西部机场集团在陕运营管理的5家机场之一，加上榆林、延安、汉中等，预计该集团全年完成旅客吞吐量将达4439万人次，同比增长14%，增速高于行业平均水平1.4个百分点。按照我国机场每百万旅客吞吐量可产生经济效益18.1亿元，相关就业岗位5300多个的计算标准，可为陕西省创造800亿元GDP和24万个就业岗位。
编辑： 陈嘉伟
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