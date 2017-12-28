西咸新区明年1月1日至3月15日实施机动车冬防期常态化限行

西咸新区机动车限行范围示意图。

关于冬防期间实施机动车限行交通管理措施的通告。

西部网讯（记者 刘望）西咸新区环境保护局和西咸新区公安局今日（12月28日）联合发布通告，宣布从2018年1月1日起至2018年3月15日，除法定节假日和公休日外，每日7:00—20:00实施机动车限行，限行范围包括渭河以南和渭河以北区域，限行办法与西安、咸阳两市办法相同。

通告全文如下：

关于冬防期间实施机动车限行交通管理措施的通告

冬防期重污染天气易发频发高发。按照关中地区大气污染联防联控、联防联治工作要求，为有效减少机动车尾气污染，促进空气质量改善，保障人民群众身体健康。经西咸新区管委会批准，决定在冬防期间实施机动车限行交通管理措施。现就有关事项通告如下：

发布主体：西咸新区环境保护局、西咸新区公安局

限行时间：2018年1月1日至2018年3月15日每日（法定节假日和公休日除外）7:00—20:00。

限行区域包括渭河以南和渭河以北区域。渭河以南区域：新西宝高速以北，西安绕城高速和福银高速以西，渭河南岸河堤路从福银高速至西咸北环线段（含）以南围合区域。

渭河以北区域：渭河北岸河堤路从包茂高速至沣泾大道段（含）—望贤路—文林路—文林路西延段以北，沣泾大道（含）以及咸阳城西快速干道—国道211包括北塬一路、自贸大道、正平大街和吉元大街段（含）以东，泾永路（含）以南，包茂高速以西，除西安咸阳国际机场区域外的围合区域。

以上区域内所有城市道路、国省道及县乡道路实施限行。途径本区域高速公路过境通行但不驶出高速公路的机动车，不采取限行措施，允许通行。

限行规定：每日限行两个车牌（含临时）尾号（若尾号为英文字母，以车牌最后一位数字为准）的机动车，即星期一限行1和6，星期二限行2和7，星期三限行3和8，星期四限行4和9，星期五限行5和0。法定节假日和公休日机动车不限行，若公休日因法定节假日调休为工作日的不限行。

限行对象：在本区域内行驶的全部机动车（含公务用车及外埠机动车等），使用临时号牌的机动车。外埠机动车进入上述限行区域的，按本通告规定执行。

违规处罚：违反本通告规定的，由新区公安局交巡警支队依据《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规，予以纠正和查处。

特别说明：重污染天气应急响应期间，如需采取更为严格的机动车限行措施时，有关事宜将另行通告。

不受限行影响机动车类型：

1.新能源汽车[纯电动机动车、插电式（含增程式）混合动力汽车和燃料电池汽车]；

2.公共汽车、出租汽车（不含租赁车辆）；

3.肢体残疾人驾驶的残疾人专用车辆；

4.经新区公安局交巡警支队核定的学校校车、单位班车、邮政及快递运送专用车辆、殡仪馆的殡葬车辆；

5.大型客车，省际长途客运车辆，持有交通运输管理部门核发的旅游客运证件车辆；

6.执行任务的消防车、救护车、工程救险车、军警车，喷涂统一标识并执行任务的行政执法车辆、防汛车辆、应急车辆、清障专用车辆和事故勘察车辆，园林、环卫、道路养护的专项作业车辆；

7.“绿色通道”车辆（即整车运送鲜活农产品的车辆，包括新鲜蔬菜水果，鲜活水产品，活体畜禽，新鲜的肉、蛋、奶），经新区公安局交巡警支队核发通行证后，不受限行措施限制；

8.“领”字头号牌（牌照黑底红字）车辆及经批准临时入境的车辆。

编辑： 高政超