交了学籍费无学籍 西安和平中学门口近百家长讨说法

交了学籍费无学籍，近百家长讨说法。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 孙玉龙）这两天，西安和平中学门口上百位高一年级家长都在为自己所交的6500块学籍费讨说法。因为开学之初，学校有关学籍的承诺直到现在都没能兑现。

学生家长：“学籍费交了6500。”

学生家长：“我们学籍费也是6500。”

学生家长：“学校的领导给我们承诺的是11月底可以让我们见到学籍，但到现在，我们还都见不到学籍，所以我们每个家长都很着急。”

这是开学之初，和平中学向高一年级家长开出的收费清单。除了5000多元的学杂费之外，每一张单子都无一例外的显示了6500元的建档费。除此之外，每人还有几百到几万元的择校费，比如这张择校费为2400元，而这张择校费高达20000元。

学生家长：“择校费是成绩差一分收两百块钱，我们就差100分。”

学生家长：“我们交了两万块。”

学生家长：“我们交了二百，我们差一分。”

学生家长：“我们交了一万块钱。”

家长们说，目前和平中学高一年级共有300多名学生。9月份报名时，学费、学籍费和录分线以下每分200元换算出来的所谓择校费全部收齐，并且承诺11月底前学籍全部办好。可是家长们多方了解查询后，发现直到现在高一学生依然没有学籍。今天已经是他们来学校等待结果的第三天了，上午10点多，几名前去协商的家长代表再次从学校走出，可是得到的结果似乎并不理想。

学生家长：“谈的结果是一而再，再而三的推。”

学生家长：“我们建的那个就是咸阳的学籍，现在又说是山阳的，但是根本就没有见到真东西。”

记者：“那山阳的现在建了吗？”

学生家长：“根本就没有见到。”

家长们说当初的承诺一变再变，最让他们揪心的是没有学籍，将来孩子根本没办法参加高考。可事到如今，学校依然没有负责人站出来给他们确切答案。上午11点，记者和其中两名家长再次走进西安和平中学内。

西安和平中学老师：“我们从昆明路搬过来的，一直都没有问题，不知道今年怎么回事。”

记者：“当时6500元钱是谁定的价？”

西安和平中学老师：“这个建学籍我们也是要想办法的，这个钱肯定是落不到我们手里。”

这位周校长表示学校的确收了每个学生6500元的学籍费并承诺办理学籍，为何没能赶11月份全部办好，她也不太清楚，不过她可以肯定学籍还在办理当中。

记者：“之前说过是办咸阳的学籍？”

西安和平中学周校长：“说过。”

记者：“那为啥又说办山阳的？”

西安和平中学周校长：“这还是比较复杂的，现在还在办理当中。”

家长们说，最近他们一直得到的是正在办理，即将办好的消息，不过日复一日，却始终没能得到办理完成的确切消息。今天记者离开时，家长们依然坚守在寒风中等消息，目前记者已将此事反映给了管辖的西安沣东新城教育局。

编辑： 高政超