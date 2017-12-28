西安进入流感高发季节患儿多 家长凌晨排队挂号

流感高发患儿多，家长凌晨排队挂号。

西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 李小龙）西安进入流感的高发季节，很多大人小孩都感冒生病了，在西安市儿童医院，很多家长甚至凌晨就来排队。

在门诊大厅，前来给孩子看病的家长已经将整个大厅坐满，很多家长已经在门诊等待了几个小时。为了能尽早给孩子看上病，有些家长甚至凌晨就来排队。

家长：“我早上四点钟就来了，来的时候人已经不少了。”

家长：“我早上七点多来的，现在都排到五百多号了，估计看上病到下午了。”

记者也从西安市疾控中心了解到，随着气温逐渐降低，各种呼吸道传染病发病进入高峰。据近3年来统计数据显示，流行性感冒、水痘等12月开始进入发病高峰期，其中幼儿患病的情况比较多。从10月底至今，西安市儿童医院单日最高门诊量已达到7000多人次，平均每天都在6000多人次。较往年相比，今年的就诊人数特别多，尤其是呼吸哮喘科、普通内科和急诊科，医护人员都在连轴转。

同时，记者看到，为了应对就诊高峰，西安市儿童医院的普通内科门诊延长上班时间至24:00，急诊24小时处于接诊状态。

不光是在西安市儿童医院，在交大二附院，记者了解到，近期门诊接触的流感病例有明显地增加。

交大二附院医生：“增加了两倍多，患儿大多是呼吸道疾病，像上呼吸道感染、肺炎、流感等疾病。”

医生表示进入冬季，天气寒冷干燥，导致细菌活跃，加上早晚、室内外温差变化大，因此容易引起儿童呼吸道感染疾病。同时，儿童正处于生长发育阶段，自身免疫力低下，身体状况极易受外界因素影响。而流感不同于普通感冒，传染性强，可不能忽视。

交大二附院医生：“可以在八九月份提前打流感疫苗，同时不要去人多的地方，尽量保持温差不要太大。”

医生提醒，做好预防工作的同时，二孩家庭如果发现单个宝宝出现发热或不适迹象，应该立即做好隔离措施并且送医治疗。

编辑： 高政超