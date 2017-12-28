身份信息被人盗用 西安打工女子莫名成企业法人

身份信息被人盗用，打工女子莫名成企业法人。

身份信息被人盗用，打工女子莫名成企业法人。

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 任军龙）个人信息，大家一定要保护好。最近，《都市快报》接二连三的报道了因为身份信息被人盗用，导致当事人麻烦不断的事。这不，赵女士和老公在西安打工，前两天老家山阳县传来消息说，贫困户搬迁分房子，因为她名下有两个公司，分房的事情要泡汤了。

赵女士：“我家里人给我说，现在是脱贫，网上说的是（显示）我开了两个公司。”

赵女士老家牵扯脱贫分房的事情，政府部门经过核查资料，发现赵女士名下有两家公司。

赵女士：“我没有开（公司），我不知道情况，我把身份证丢了，我小学文化还开公司呢。”

赵女士说自己小学三年级都没毕业，这材料上的字都认不完，更何况开公司呢。

记者：“你身份证丢了吗？”

赵女士：“去年丢了，回去还到派出所挂失了。”

赵女士觉得，问题就出在自己丢失的身份证上。按照工商部门提供的材料，赵女士在这家西安千橡资有限公司担任法人，在这家鹤平物资有限公司担任监事。

赵女士：“我要真是个经理，我还要这个贫困户干啥，我早都把我家人带着吃香的喝辣的去了。再说了，我要这个贫困户，还嫌丢人，我要真是经理多高贵。”

那么问题来了，是谁盗用了赵女士的身份信息呢？又是如何在工商部门注册登记的呢？

西安市工商行政管理局曲江新区分局工作人员：“这个属于太华北路工商，我们已经反映给对方了，对方正在核查。如果没有这个经营地的话，按照我们监管的程序，我们会将其列入异常名录。”

记者：“本人不来的话，能在这里注册吗？”

西安市工商行政管理局曲江新区分局工作人员：“比如说我是个股东，我委托你来办，就可以，你是我的经办人。”

记者：“资料呢？”

西安市工商行政管理局曲江新区分局工作人员：“我们是形式审查，工商总局要求身份证复印件就可以了。”

工作人员说，像赵女士这样的问题，应该先去报警，之后拿着警方或者法院的相关证明再来工商部门就可以撤销登记。目前，赵女士已经向曲江派出所报了案。

编辑： 高政超