西安“以克论净”升级：再少5克灰尘 捡垃圾再快5分钟

检查员进行“以克论净”检查。资料图

西部网讯（记者 刘望）今天（12月28日），西安市城市管理委员会办公室在网站发布文件，要求提高西安市城市道路保洁作业标准。新要求中，一二三级路面上遗留的灰尘重量需要再减少5克，垃圾滞留的时间也缩短了5分钟，涉及的核心区域也进行了微调。其他作业标准和要求没有变化。

西安大部分道路已经符合原有标准

2017年2月4日，西安市印发《城市道路“以克论净 深度保洁”作业标准（试行）》，西安城市环境卫生管理取得了阶段性的成果，道路灰土和零星垃圾滞留路面时间大幅减少，大部分道路已经符合相关标准。

按照省住建厅有关要求，至2018年底，全省城镇环境薄弱地段脏乱差现象基本消除，关中城市建成区道路机扫率达到90%，县城达到60%，卫生环境全面达到每平方米灰尘不超5克，垃圾不超5分钟捡走。

据此，西安市城市管理委员会办公室研究决定，自2018年2月1日起，提高西安市道路清扫质量保洁标准。

新标准与旧标准相比变化在哪里？

●原有规定：钟鼓楼广场、东南西北大街、省委周边道路、新城广场周边道路、张家堡广场和周边道路等重点区域地面尘土，人工清扫每平方米不超过5克，垃圾路面滞留时间不超过5分钟。

2月1日以后调整为：钟鼓楼广场、东南西北大街、大雁塔广场周边道路、新城广场周边道路、张家堡广场和周边道路等重点区域地面尘土每平方米不超过5克，垃圾滞留路面时间不超过5分钟。

●原有规定：一级道路地面尘土，人工清扫和机械洗扫每平方米均不超过10克，垃圾路面滞留时间不超过10分钟。

2月1日以后调整为：一级道路地面尘土每平方米不超过5克，垃圾滞留路面时间不超过5分钟。

●原有规定： 二级道路地面尘土，人工清扫和机械洗扫每平方米均不超过15克，垃圾路面滞留时间不超过15分钟。三级道路地面尘土，人工清扫和机械洗扫每平方米均不超过20克，垃圾路面滞留时间不超过20分钟。

2月1日以后调整为：二级道路和三级道路地面尘土每平方米不超过10克，垃圾滞留路面时间不超过10分钟。

编辑： 刘望