西安“以克论净”升级：再少5克灰尘 捡垃圾再快5分钟

检查员进行“以克论净”检查。资料图
西部网讯（记者 刘望）今天（12月28日），西安市城市管理委员会办公室在网站发布文件，要求提高西安市城市道路保洁作业标准。新要求中，一二三级路面上遗留的灰尘重量需要再减少5克，垃圾滞留的时间也缩短了5分钟，涉及的核心区域也进行了微调。其他作业标准和要求没有变化。
西安大部分道路已经符合原有标准
2017年2月4日，西安市印发《城市道路“以克论净 深度保洁”作业标准（试行）》，西安城市环境卫生管理取得了阶段性的成果，道路灰土和零星垃圾滞留路面时间大幅减少，大部分道路已经符合相关标准。
按照省住建厅有关要求，至2018年底，全省城镇环境薄弱地段脏乱差现象基本消除，关中城市建成区道路机扫率达到90%，县城达到60%，卫生环境全面达到每平方米灰尘不超5克，垃圾不超5分钟捡走。
据此，西安市城市管理委员会办公室研究决定，自2018年2月1日起，提高西安市道路清扫质量保洁标准。
新标准与旧标准相比变化在哪里？
●原有规定：钟鼓楼广场、东南西北大街、省委周边道路、新城广场周边道路、张家堡广场和周边道路等重点区域地面尘土，人工清扫每平方米不超过5克，垃圾路面滞留时间不超过5分钟。
2月1日以后调整为：钟鼓楼广场、东南西北大街、大雁塔广场周边道路、新城广场周边道路、张家堡广场和周边道路等重点区域地面尘土每平方米不超过5克，垃圾滞留路面时间不超过5分钟。
●原有规定：一级道路地面尘土，人工清扫和机械洗扫每平方米均不超过10克，垃圾路面滞留时间不超过10分钟。
2月1日以后调整为：一级道路地面尘土每平方米不超过5克，垃圾滞留路面时间不超过5分钟。
●原有规定： 二级道路地面尘土，人工清扫和机械洗扫每平方米均不超过15克，垃圾路面滞留时间不超过15分钟。三级道路地面尘土，人工清扫和机械洗扫每平方米均不超过20克，垃圾路面滞留时间不超过20分钟。
2月1日以后调整为：二级道路和三级道路地面尘土每平方米不超过10克，垃圾滞留路面时间不超过10分钟。
编辑： 刘望
娱乐借助节目的高收视率，相关图书将文化综艺节目的视听感，转化为情感和思维并重的阅读感，亦激起了读者广泛的阅读热情。12-28
娱乐12月27日晚，娜扎工作室发文疑辟谣和吴亦凡绯闻。”照片中，娜扎一袭白衣手持利剑，英气逼人，似暗示清除谣言的决心。12-28
娱乐随之，网友们找出许多王源曾经的滑雪高清图，酷炫姿势尽显小年轻的朝气蓬勃。 为了制造出更多的新米，王源快速割稻，短时间里便割完一小片稻田。12-28
娱乐2017年12月27日，北京，王大陆现身机场，黑色毛呢大衣帅气笑不露齿。12-28
娱乐福布斯昨日公布2017全球票房最高的演员排行榜，《速度与激情8》的两位主演范·迪塞尔和巨石强森分占冠亚军，《神奇女侠》主演盖尔·加朵位居第三。12-28
娱乐该剧导演宫晓东介绍，为了准确刻画人物形象，真实反映陕北风土人情，剧组先后３次赴延安、清涧、延川采风。12-27
娱乐当天，周冬雨不仅在室外同孩子们一起游戏、送上爱心包裹，还走进了课堂教学诗歌、观摩小朋友们的画作，相处十分融洽。12-27
娱乐2017年12月26日，上海，明星夫妻现身机场。陶虹羊毛夹克配长裙和徐峥同框。12-27
娱乐曾多次以惊艳古装亮相的演员马苏在节目中“魂穿”杨贵妃，带领观众重回芬香馥郁的大唐，领略盛世文物的辉煌。12-26
娱乐几天后，胡杏儿老公Philip Lee（李乘德）在社交平台上晒出儿子的照片，夫妻俩抱着儿子十分温馨，这也是孩子正面照的首次曝光。12-26
娱乐郭采洁和古天乐早前合作《巴黎假期》后就一直有秘恋传闻，早前古天乐出席电影首映礼时，表示“不是事实我没有回应”否认传闻。12-26
娱乐明星夫妻现身机场: 赵雅芝、黄锦燊。12-26