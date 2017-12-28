李春临任榆林市人民政府代市长

西部网榆林讯 今天（12月28日）下午，榆林市四届人大常委会第十四次会议第二次全体会议召开，会议表决通过了相关人事任免案，决定任命李春临为榆林市人民政府代市长。
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娱乐借助节目的高收视率，相关图书将文化综艺节目的视听感，转化为情感和思维并重的阅读感，亦激起了读者广泛的阅读热情。12-28
娱乐12月27日晚，娜扎工作室发文疑辟谣和吴亦凡绯闻。”照片中，娜扎一袭白衣手持利剑，英气逼人，似暗示清除谣言的决心。12-28
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娱乐福布斯昨日公布2017全球票房最高的演员排行榜，《速度与激情8》的两位主演范·迪塞尔和巨石强森分占冠亚军，《神奇女侠》主演盖尔·加朵位居第三。12-28
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