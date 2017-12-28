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李春临任榆林市人民政府代市长

时间：2017-12-28 18:27:38  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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李春临任榆林市人民政府代市长

榆林市四届人大常委会第十四次会议第二次全体会议召开，会议表决通过了相关人事任免案，决定任命李春临为榆林市人民政府代市长。

西部网榆林讯 今天（12月28日）下午，榆林市四届人大常委会第十四次会议第二次全体会议召开，会议表决通过了相关人事任免案，决定任命李春临为榆林市人民政府代市长。

编辑： 呼乐乐

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