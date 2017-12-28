陕西首个装配式结构办公楼封顶 引领建筑产业新模式

陕建（西咸新区）建筑产业基地生产车间。

西部网讯（记者 李媛）“我们在关中农村做了800份问卷调查，征集农民对居住的需求，包括建筑风格、功能需求等，然后做了多种风格的模块，村民可以自主选择。”12月27日，在陕西省国资委举行的进企业活动中，记者看到陕建投资集团西咸新区建筑产业基地上，一座新农村民居正在拔地而起。陕建投资集团研发中心副主任崔国静告诉记者，这种装配式建筑在保证质量的前提下，不仅大大节省工期，也能保证建筑风格的统一。

装配式建筑已成发展趋势 陕建投资集团产业链形成

崔国静所说的装配式建筑，正是建筑业发展中的新模式，与传统建筑不同的是，这个新农村民居全部在装配式建筑产业链下完成，用时只需要12天左右。在国家层面，2016年3月，国务院颁布《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，提出“大力推广装配式建筑，10年内使装配式建筑占新建建筑的比率达到30%”，这标志着以装配式建筑为代表的建筑产业化，迎来了发展机遇。

而陕建投资集团也抓住了这个机遇，旗下的7家子企业、6大产业基地具备装配式混凝土建筑、装配式钢结构建筑、新型建筑材料等的研发设计、产品制造、技术咨询服务能力，可以提供集科技、智造、绿色的全产业链一站式系统解决方案。集团旗下的西咸基地，还入选了首批国家级“装配式建筑产业基地”。

记者了解到，经过三年的发展，陕建（西咸新区）建筑产业基地、陕建（延安）新型材料工业园、陕建（韩城）中国西部绿色建筑集成钢结构工业园相继建成投产，陕建（铜川）新型材料工业园、陕建（安康）新型材料工业园动工建设，装配式建筑陕北、关中、陕南，陕西省境内全覆盖的战略格局基本形成。截至目前，陕建已经形成了装配式建筑混凝土结构部品、钢结构和轻质隔墙板、硅酸钙板、涂装板、木塑等新型建材生产基地，逐步建立起全产业链的生态体系。

其中，陕建（西咸新区）建筑产业基地以入选全国首批建筑产业示范基地为契机，正在积极打造陕西省首个“六位一体”（集建筑设计、建材研发与生产加工、现代物流、会展营销、电子商务、创智中心）为一体的国家级绿色建筑综合配套集聚群。

编辑： 李媛