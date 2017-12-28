家中无人时关闭壁挂炉最省气？秦华：浪费燃气冻坏锅炉

西部网讯（记者 彭芬）入冬以来，西安天然气需求量迅速增加，加之上游供气严重不足，天然气供需矛盾日渐突出，预计未来一段时间天然气用气量还会进一步增加，用气紧张状况将持续加剧。西安市人民政府近日发布通告，号召全市节约使用天然气，保证市民正常生活用气。
生活中如何做到节约用气、安全用气？西安秦华天然气公司给出了几条建议。
壁挂锅炉采暖室温不超20度为宜 洗澡中减少水龙头开关次数
秦华公司建议，使用壁挂锅炉采暖的客户，尽量不要同时开启多个燃气设施，调低出、回水温，室温不超过20度为宜，没必要热得只穿单薄的衣服。过高的室温不仅造成能源浪费，还会使人感到口干舌燥。
对于不住人或者使用频率低的房间，暖气片阀门可以调小甚至关闭。这样不仅减少了燃气消耗，而且能让正常使用暖气的房间温度加快上升。
秦华公司特别提醒：白天上班家中无人时不宜关闭壁挂炉。很多上班族习惯在家中无人时，将锅炉关闭，下班后再将锅炉放置高档进行急速加热。其实，这种作法非常不科学，不但不节能，反而会更加浪费燃气；增加了住户挨冻的时间，而且有锅炉或暖气片被冻坏的危险。正确的做法是，家中无人时将锅炉调至防冻状态，使暖气片内的水温保持在35-40℃之间，房间内的整体空间温度可保持在8-14℃左右。
在洗澡的过程中，尽量减少水龙头的开关次数，因为每开关一次热水龙头，壁挂炉就要大火启动一次，就有6秒左右的延时，这段时间既浪费冷水又浪费燃气。
做饭时火不是越大越好。天然气的火焰由三部分组成，外焰温度最高，中焰次之，内焰温度最低。做饭时火焰太大，实际上就是在用外焰，这样会散失大部分热量。同时，锅底与灶头的最佳距离应保持20毫米左右，还要注意保持锅底清洁、干爽，以便热量尽快传到锅内，达到节气的目的。
冬季用气务必保持通风 做完饭要关闭灶前阀
除了节约用气，最让秦华天然气公司关注的是西安市民的用气安全问题。工作人员说，因天然气压力不足致市民家中天然气时有时无的时候，最易产生安全隐患。“很多居民在打火后发现没气，可能会忘记关闭灶具阀，可过一会有可能气就来了，这种情况下有可能会发生天然气泄漏。”
工作人员提醒，冬季用气更应注意室内通风状态，用气时务必保持通风，不要离人；切勿长时间紧闭门窗，以免发生供氧不足或一氧化碳中毒等危险；做完饭关闭灶前阀、灶具阀。
如遇用气不正常、灶前自闭阀回吸的现象，应立即关闭表前阀并报修；发现漏气，要迅速关闭表前阀并开窗通风，远离漏气点拨打96777报修，切勿启闭任何电器开关。
编辑： 呼乐乐
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