10位院士齐聚西北大学 寄语新时代下高校建设发展

西北大学举办2018院士新年论坛，十位院士出席并作主题报告。(摄影：马骞)
西部网讯（记者 彭芬 通讯员 李琛）2017年即将过去，这一年，陕西8所高校入选“双一流”建设名单，陕西高等教育迈向新征程；这一年，党的十九大提出“实现高等教育内涵式发展”，为高校发展指明了方向、提供了动力。
今天（12月28日），西北大学举办2018院士新年论坛，张国伟院士、欧阳平凯院士、朱日祥院士、都有为院士、张生勇院士、翟明国院士、舒德干院士、夏军院士、魏辅文院士、张宏福院士出席并作主题报告，畅谈新时代、新机遇、新发展，科教兴国战略与高校历史使命。
十位院士畅谈新时代下的高校历史使命
论坛上，10位院士分别作了题为“简要回顾与瞻望”“生物制造研究进展”“科教助力一带一路”“从科学的角度看新时代”“手性药物与手性技术”“新时代、新祝福”“我在西大40年”“对城市与环境学院学科发展的几点思考”“生态文明建设与濒危物种保护”“新年新开端、新期盼” 的主题报告。
院士们从个人学术历程、科技发展趋势、社会重大研究问题等方面，深入浅出的阐释了科技前沿研究成果，以及学术发展的重大趋势性、关键性问题，特别是对陕西高校的人才培养、科学研究等工作提出了具有启示性的重要意见和建议。
论坛上举行了6个院士工作室的揭牌和工作室首席科学家聘任仪式。（摄影：马骞）
全年成立12个院士工作室 为人才提供广阔舞台
论坛还举行了6个院士工作室的揭牌和工作室首席科学家聘任仪式。省委高教工委书记董小龙、西北大学党委书记王亚杰、校长郭立宏分别为欧阳平凯院士、朱日祥院士、都有为院士、张生勇院士、魏辅文院士、张宏福院士6个院士工作室揭牌，并向6位院士颁发工作室首席科学家聘书。
王亚杰说，西北大学将在大家、大师的引领下，脚踏实地，使学校的事业与国家同发展，与时代同进步，力争早日建成国际知名的有特色高水平研究型大学。
据悉，2017年，西北大学共投入3600万元经费，成立了12个院士工作室。郭立宏表示，西北大学未来将继续实施“奖励高端、调动中坚、扶持青年”的人才政策，为院士充分发挥战略领军作用、为中青年人才施展才华，提供更加广阔的舞台和天地。
编辑： 呼乐乐
娱乐借助节目的高收视率，相关图书将文化综艺节目的视听感，转化为情感和思维并重的阅读感，亦激起了读者广泛的阅读热情。12-28
娱乐12月27日晚，娜扎工作室发文疑辟谣和吴亦凡绯闻。”照片中，娜扎一袭白衣手持利剑，英气逼人，似暗示清除谣言的决心。12-28
娱乐随之，网友们找出许多王源曾经的滑雪高清图，酷炫姿势尽显小年轻的朝气蓬勃。 为了制造出更多的新米，王源快速割稻，短时间里便割完一小片稻田。12-28
娱乐2017年12月27日，北京，王大陆现身机场，黑色毛呢大衣帅气笑不露齿。12-28
娱乐福布斯昨日公布2017全球票房最高的演员排行榜，《速度与激情8》的两位主演范·迪塞尔和巨石强森分占冠亚军，《神奇女侠》主演盖尔·加朵位居第三。12-28
娱乐该剧导演宫晓东介绍，为了准确刻画人物形象，真实反映陕北风土人情，剧组先后３次赴延安、清涧、延川采风。12-27
娱乐当天，周冬雨不仅在室外同孩子们一起游戏、送上爱心包裹，还走进了课堂教学诗歌、观摩小朋友们的画作，相处十分融洽。12-27
娱乐2017年12月26日，上海，明星夫妻现身机场。陶虹羊毛夹克配长裙和徐峥同框。12-27
娱乐曾多次以惊艳古装亮相的演员马苏在节目中“魂穿”杨贵妃，带领观众重回芬香馥郁的大唐，领略盛世文物的辉煌。12-26
娱乐几天后，胡杏儿老公Philip Lee（李乘德）在社交平台上晒出儿子的照片，夫妻俩抱着儿子十分温馨，这也是孩子正面照的首次曝光。12-26
娱乐郭采洁和古天乐早前合作《巴黎假期》后就一直有秘恋传闻，早前古天乐出席电影首映礼时，表示“不是事实我没有回应”否认传闻。12-26
娱乐明星夫妻现身机场: 赵雅芝、黄锦燊。12-26