“汉中朱鹮”号“汉中张骞”号动车今首发 成为宣传展示汉中新名片

“汉中朱鹮”号“汉中张骞”号动车今首发。

“汉中朱鹮”号“汉中张骞”号动车今首发。

西部网讯（记者 魏永贤） 12月28日，在全国高铁全线调图、加密、提速的关键时间节点，“汉中朱鹮”“汉中张骞”号动车冠名首发推介活动在西安北站候车大厅隆重举行，独具汉中地域特色的文艺表演和推介环节，让近千名乘坐首发列车的旅客感受到汉中浓郁的“两汉三国”文化氛围，享受了一场文化盛宴，全方位展示了汉中魅力，进一步提升汉中知名度和对外影响力。

中共汉中市委常委、宣传部部长王春丽，陕西铁路陇海旅游集团有限公司副总经理张愿志，汉中市旅发委、汉中市经合局、汉中市茶叶办等部门相关负责人，城固县、洋县有关领导以及张骞后裔出席首发推介活动。

西成高铁是我国第一条穿越秦岭的高速铁路，8万多名建设者克服地形多变、地质复杂、施工难度极大等困难，历经5年多时间建成，它的诞生标志着千年蜀道从此进入了高铁新时代。2017年12月6日，西成高铁开通，不仅仅大大拉近了川陕两省之间的距离，为南来北往的人们提供了极大的便利，同时也是我国交通史上浓墨重彩的一笔，可谓“蜀道不再难，天堑变通途”。2017年12月28日全国铁路调图后，西成高铁的通道能力进一步加强，经停汉中的列车达65对130趟，列车大致方向有北京、天津、重庆、南京、郑州、太原等，将有效缩短汉中与各大城市之间的距离。

汉中辖9县2区和1个国家级经济技术开发区，总人口386万，总面积2.72万平方公里，先后被授予国家历史文化名城、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市和全国双拥模范城市。近年来，市委、市政府紧紧围绕追赶超越、建设区域中心城市、文化旅游强市、陕西最美城市目标，紧扣绿色循环、生态宜居战略定位，全力以赴稳增长、促改革、扩投资、惠民生，汉中发展持续走在追赶超越上升通道，2015年全市生产总值、工业总产值、全社会固定资产投资突破千亿，财政总收入突破百亿，实现了“十二五”圆满收官。2016年经济增速9%、位居全省第5，主要指标稳居全省第一方阵，实现了“十三五”良好开局。今年前三季度生产总值增长9.6%、位居全省第3，我市在第三季度全省追赶超越综合考核和脱贫攻坚考评中均位列第1。

朱鹮和张骞，作为汉中特有的名片。通过动车冠名宣传这一形式，重点围绕汉中人文历史、生态环境、全域旅游等主题形成宣传强势，增加视觉冲击，形成叠加效应，让五湖四海的宾客乘坐高铁走进汉中、了解汉中、爱上汉中。

由西安开往北京方向的高铁冠名为“汉中朱鹮”号。朱鹮是秦岭四宝之一，被誉为“东方宝石”，有着“吉祥鸟”、“爱情鸟”之称，被世界自然保护联盟列入世界濒危物种红色名录，是国家一级保护动物。汉中生态环境优美，气候温润，四季分明，是被公认的地球上同一纬度生态环境最好的地区之一，是国家和陕西省南水北调中线工程水源涵养地，汉中是世界珍禽朱鹮唯一的人工饲养种源地和主要的野外栖息地。1982年在汉中洋县境内首次发现了七只野生朱鹮，30多年过去了，在汉中人民的精心呵护下，目前朱鹮的数量已经繁衍到了2000多只，曾作为国礼被赠送给多个国家。

2000多年前，陕西汉中城固人张骞曾经两次出使西域，开辟出一条横贯东西，连接欧亚的丝绸之路，也开启了中国通往中亚各国友好往来的大门，被誉为“睁眼看世界，华夏第一人”。 当前，在国家大力推进“一带一路”战略的关键时期，承载着汉中人民的美好愿景，全方位展示汉中魅力的“汉中张骞”号动车将沿袭着西成高铁这条新的“丝绸之路”，将汉朝文明和汉中文化带到世界各地。同时，也欢迎您搭乘这趟冠名动车“汉中张骞”号，来到美丽富饶的汉中。西成高铁开通运营后，汉中全面进入高铁时代，承东启西、连接南北、进入华中的“西三角”节点城市区位优势更加凸显，随着“六大产业”集群发展壮大，“一环两城三园四极”为重点的“三大类项目战略支撑体系”梯次推进，汉中追赶超越态势强劲、活力释放，呈现出厚积薄发、欣欣向荣的发展景象。

编辑： 焦晓珊