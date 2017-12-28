给火锅底料添加罂粟壳粉 店主被判刑2年罚金1万

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞 通讯员 吕建平）近日，宝鸡渭滨区市场监管局成功办结了首例危害食品安全涉刑案件。犯罪嫌疑人龙某因为在火锅底料中非法添加罂粟壳粉被渭滨区人民法院判处有期徒刑2年，缓刑3年，并处罚金人民币10000元。

记者了解到，2016年4月15日，当事人龙某以其妻子赵某的名义开设了“宝鸡市渭滨区通达街龙姐烫锅片片鱼店”。经营期间，龙某在地摊上购买了罂粟壳粉末0.5公斤，非法添加到自己炒制的火锅底料中供顾客食用。

同年7月27日，渭滨区市场监管局在日常监督检查过程中对该店火锅底料依法进行抽检。经检验，涉案火锅底料样品含有国家禁止使用的罂粟碱146.3μg/kg，随即依据食品药品行政执法与刑事司法衔接工作机制，将案件移送宝鸡市公安局渭滨分局。经公安机关侦查，龙某于同年12月被抓获。2017年10月23日，渭滨区人民检察院以龙某犯生产、销售有毒、有害食品罪向渭滨区人民法院提起公诉。

2017年12月13日，渭滨区人民法院经审理后认为，被告人龙某违反国家食品安全管理制度，在加工、销售的食品中掺入国家禁止使用的有毒、有害非食品原料，其行为已构成生产、销售有毒、有害食品罪，遂判处其有期徒刑2年，缓刑3年，并处罚金人民币10000元。

宝鸡渭滨区市场监管局提示：

罂粟壳中的生物碱虽然含量较少，但长期食用容易成瘾，会对人体神经系统造成损害，并可能造成慢性中毒，望广大群众注意食品安全。同时警示那些欲将发财致富的歪主意打到餐桌安全上的人，莫让一时贪念泯灭良知，切记“法网恢恢，疏而不漏”。

编辑： 焦晓珊