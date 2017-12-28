给火锅底料添加罂粟壳粉 店主被判刑2年罚金1万

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞 通讯员 吕建平）近日，宝鸡渭滨区市场监管局成功办结了首例危害食品安全涉刑案件。犯罪嫌疑人龙某因为在火锅底料中非法添加罂粟壳粉被渭滨区人民法院判处有期徒刑2年，缓刑3年，并处罚金人民币10000元。
记者了解到，2016年4月15日，当事人龙某以其妻子赵某的名义开设了“宝鸡市渭滨区通达街龙姐烫锅片片鱼店”。经营期间，龙某在地摊上购买了罂粟壳粉末0.5公斤，非法添加到自己炒制的火锅底料中供顾客食用。
同年7月27日，渭滨区市场监管局在日常监督检查过程中对该店火锅底料依法进行抽检。经检验，涉案火锅底料样品含有国家禁止使用的罂粟碱146.3μg/kg，随即依据食品药品行政执法与刑事司法衔接工作机制，将案件移送宝鸡市公安局渭滨分局。经公安机关侦查，龙某于同年12月被抓获。2017年10月23日，渭滨区人民检察院以龙某犯生产、销售有毒、有害食品罪向渭滨区人民法院提起公诉。
2017年12月13日，渭滨区人民法院经审理后认为，被告人龙某违反国家食品安全管理制度，在加工、销售的食品中掺入国家禁止使用的有毒、有害非食品原料，其行为已构成生产、销售有毒、有害食品罪，遂判处其有期徒刑2年，缓刑3年，并处罚金人民币10000元。
宝鸡渭滨区市场监管局提示：
罂粟壳中的生物碱虽然含量较少，但长期食用容易成瘾，会对人体神经系统造成损害，并可能造成慢性中毒，望广大群众注意食品安全。同时警示那些欲将发财致富的歪主意打到餐桌安全上的人，莫让一时贪念泯灭良知，切记“法网恢恢，疏而不漏”。
编辑： 焦晓珊
娱乐借助节目的高收视率，相关图书将文化综艺节目的视听感，转化为情感和思维并重的阅读感，亦激起了读者广泛的阅读热情。12-28
娱乐12月27日晚，娜扎工作室发文疑辟谣和吴亦凡绯闻。”照片中，娜扎一袭白衣手持利剑，英气逼人，似暗示清除谣言的决心。12-28
娱乐随之，网友们找出许多王源曾经的滑雪高清图，酷炫姿势尽显小年轻的朝气蓬勃。 为了制造出更多的新米，王源快速割稻，短时间里便割完一小片稻田。12-28
娱乐2017年12月27日，北京，王大陆现身机场，黑色毛呢大衣帅气笑不露齿。12-28
娱乐福布斯昨日公布2017全球票房最高的演员排行榜，《速度与激情8》的两位主演范·迪塞尔和巨石强森分占冠亚军，《神奇女侠》主演盖尔·加朵位居第三。12-28
娱乐该剧导演宫晓东介绍，为了准确刻画人物形象，真实反映陕北风土人情，剧组先后３次赴延安、清涧、延川采风。12-27
娱乐当天，周冬雨不仅在室外同孩子们一起游戏、送上爱心包裹，还走进了课堂教学诗歌、观摩小朋友们的画作，相处十分融洽。12-27
娱乐2017年12月26日，上海，明星夫妻现身机场。陶虹羊毛夹克配长裙和徐峥同框。12-27
娱乐曾多次以惊艳古装亮相的演员马苏在节目中“魂穿”杨贵妃，带领观众重回芬香馥郁的大唐，领略盛世文物的辉煌。12-26
娱乐几天后，胡杏儿老公Philip Lee（李乘德）在社交平台上晒出儿子的照片，夫妻俩抱着儿子十分温馨，这也是孩子正面照的首次曝光。12-26
娱乐郭采洁和古天乐早前合作《巴黎假期》后就一直有秘恋传闻，早前古天乐出席电影首映礼时，表示“不是事实我没有回应”否认传闻。12-26
娱乐明星夫妻现身机场: 赵雅芝、黄锦燊。12-26