宝鸡六旬老太扑向行驶中的公交车 如此行径太危险

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）12月27日，一则“疑似老人碰瓷宝鸡公交车”的视频在网上流传，一辆28路公交车在行驶过程中，一位老人突然从路边绿化带出来扑向公交车，好在司机及时将车刹住，没有造成人员伤亡。事后，民警在询问时，老人称自己身体患病，不想活了，民警及时进行了劝解，并联系其家属将老人领回家。
宝鸡28路公交车行车记录仪拍摄的一段视频显示，12月27日早上9点17分，这辆公交车在宝鸡高新大道上行驶时，一位老人突然从路边绿化带出来扑向公交车，公交司机见状及时将车刹住，见公交车停车后，这名老人又往公交车底下钻。
12月28日，宝鸡市公共交通有限责任公司一公司工作人员任志刚介绍说，昨天他们接到公交司机反映情况后，到现场找到了这名老人，并向辖区派出所报警。
“突然从公交车前窜出来，这种行为特别危险，我觉得说碰瓷，不足以说明这种行为的危险，这名老人从25日就曾用这种方式阻拦过其他线路的公交车，司机和乘客也都劝说过她，老人也曾向司机提出过要钱看病，我们也没法处理，就给派出所报案了。” 任志刚介绍说，民警赶到后，老人说自己患病，不想活了。
“老太太确实有病，前一段时间也住过院，想不开采取了一些过激行为。”宝鸡高新公安分局马营派出所民警介绍说，她的行为不但危险，而且影响公共秩序，民警对老太太进行了批评教育，随后及时联系了其家人，将老人带回家。
编辑： 焦晓珊
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