寻找全国稀有剧种座谈会在陕西广播电视台举行

参会人员合照

由河南省文化厅主办的“寻找全国稀有剧种座谈会12月27日下午在陕西广播电视台举行。2018稀有剧种新春晚会总导演张建萍、河南省舞蹈家协会副主席李永明，河南省艺术研究院副研究员贺宝林、河南广播电视台导演陈佳与秦之声文化传媒公司董事长王钢，陕西戏曲理论专家冀福记、及陕西稀有剧种各剧团团长等参加了研讨会。

陕西西安作为著名古都，历史悠久，文化底蕴深厚，除大剧种秦腔外，稀有剧种也是三秦戏剧文化的重要组成部分，与秦腔一起组成了陕西戏剧百花园，体现了秦人不同的精神面貌与审美心理、价值观念与情感倾向，色彩丰富，缺一不可。

在研讨会上，晚会总导演张建萍从晚会的初衷、特点、意义和节目呈现等方面进行了阐述。秦之声文化传媒公司董事长王钢对于本届稀有剧种互联网公益晚会，表达了将全力以赴配合，本着“追赶超越”的宗旨，学习河南戏曲的推广方式，把陕西的步子跟上去，增强文化自信。阿宫腔，长安道情，汉光调调，汉调二黄等稀有剧种负责人均各抒己见，积极的文化交流使本站《寻找》中国稀有剧种“传承人”活动的顺利圆满的进行。

编辑： 钟莹