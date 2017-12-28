广仁寺向流浪人员免费赠送百套御寒棉衣。

西部网讯（记者 赵昊） 冬至过后，天气日渐寒冷，为关心社会流浪人员，2017年12月28日下午，全国青联委员、陕西省政协委员、西安广仁寺住持仁钦上师携诸位法师在广仁寺山门广场为社会流浪人员免费发送棉衣、棉裤、棉鞋、棉袜子、棉手套等一整套保暖衣物，让他们度过一个温暖的冬天。

据悉，为保障本次发放活动，广仁寺共准备了100套保暖衣物。同时，为了让流浪人员穿上合适的衣服、鞋子，工作人员在采购之前专门为每人统计尺码，做足了各项细节工作。

“有的流浪人员身材高大，特大号的棉衣、46码的鞋子都是特制的。其实这些社会流浪人员跟我们广仁寺可以说是“老熟人”了，有较深的因缘。”一名正在发放御寒衣物的工作人员告诉记者，早在2011年，为了更好的推行慈善事业，帮助弱势群体，仁钦上师就发起成立了西安广仁慈善功德会，奉行“帮助他人，快乐自己”的理念，并坚持常年在寺院门口发放包子、炒米饭等食物和季节性衣物，长期供养救助七十多位无家可归的流浪人员。

据了解，广仁寺这一善举已坚守十多年，住持仁钦上师表示，他只要活着一天就要做一天，要用一生的时间去传递慈善的温度，用生命来诠释“慈悲为怀”!

一名流浪人员在领取衣物时特别感慨，“我不是特别会说什么，就是觉得心里头很激动，有人愿意替我们操着心，真的很感激了。”