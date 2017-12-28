京东无人机配送在陕布局提速 首批飞服学员开班培训

京东无人机（西安）飞行服务中心第一期学员开班培训。

接下来，30名学员将在西安深度学习无人机驾驶技能。

西部网讯（记者 刘望）“无人机送快递离我们还有多远？”今天（12月28日）上午，经过层层选拔招募的30名京东西安飞服中心第一期学员在陕西职业技术学院开班培训，接下来他们将围绕无人机的自动系统控制、航线规划、运输调度、拆装维修以及保养维护等技能展开深度学习。据介绍，这是京东继无人机飞行服务中心在江苏宿迁公开招募学员后，首次在西北招飞培训。

飞服中心学员都学啥？理论实践一样也不少

据了解，京东飞服推出2+1学制培训，开设民航法规与空中交通管制、无人机概述与系统组成、空气动力学基础、 结构与性能、 通信链路与任务规划、 航空气象与飞行环境、无人机系统特性与操作技术、 无人机飞行手岫、 植保无人机运行与安全、模拟飞行、无人机拆装、维护、维修和保养、 地面站设置与飞行前准备、起飞民降落训练等课程。

京东飞服培育的飞服师具备系统性知识体系与技能，熟练掌握无人机的自动系统控制、航线规划、运输调度、无人机拆装、日常维修以及保养维护等技能。不仅能够在物流领域获得较大的发展，在地质勘探、环境保护、林区值物保护、公安巡防、影视拍摄等领域都能够发挥巨大的作用。

京东也会向无人机培训行业推广更多创新性培训模式，重塑行业人才生态，解决目前人才培训行业培训效果差、人才结构性缺乏的问题。京东还将根据无人机业务人才需求，逐渐拓展生产制造、维修维护等培训科目，一方面支持无人机业务发展，另一方面向全世界无人机行业输出各类优秀人才。

学习效果怎么样？以前的学员100%全部通过考核

京东飞服中心是国内唯一一个具备物流无人机培训能力、毕业学员可获得双资格认证的机构。7月7日飞服中心通过了AOPA审定，依托京东、AOPA、人社系统三大平台优势，具有领先的技术以及优质的教育资源，通过考核学员将获得了由国内权威认证机构AOPA颁发的无人机驾驶员合格证和京东飞服师职业资格认证。

自7月20日招募学员以来，京东飞服中心已培训4期约100人，全部通过考核。京东西安飞服中心的开班，在培养飞服师的同时也为无人机行业培养高精尖人才，推动无人机行业的发展，这也意味着京东布局西北，智慧物流人才储备已悄然提速。

京东三大项目落户西安航天基地后，从6月18日起，无人机项就正式进入常态化运营。京东通过系统筛选合适的订单由无人机向终端客户配送，目前已有规划航线40条左右，运营范围分别以西安航天基地通用机场和陕西职业技术学院为起点，覆盖半径约8公里。这些利好政策也为学员未来的发展提供了机遇。

编辑： 刘望