元旦小长假明日迎客流高峰 西安多家客运站已做好准备

西部网讯（记者 刘望）元旦小长假将至，根据以往经验，明天（12月29日）下午各交通机构便会迎来出行客流高峰，记者从西安多家客运站获悉，为保障出行，各站纷纷提前做好预案，将通过延长时间、增派车辆、加强疏导等多种措施服务广大乘客。同时，客运站也提醒乘客，省际、市际客运班线已全面实行实名制管理，大家应随身携带身份证件，避免耽误行程。

纺织城客运站增开务工便民直通车 旅游线路成热门

纺织城客运站已提前60天通过人工窗口、自助售票机、微信、网站、手机APP客户端购票等方式，提前发售元旦小长假期间渭南、渭北地区、商洛地区、湖北上津、山西吉县、山西垣曲、江苏南通线路的客票。目前，周边游、省内游、省外游、国内游、三亚、云南、厦门、成都等都成为了元旦期间城东旅游集散中心的热门线路。

纺织城客运站负责人介绍，客流高峰期车站将增加人员，安排加班车辆，增开售票窗口，延长售票时间，此外，纺织城客运站还开通务工便民直通车，为北京、苏州、湖南、湖北、上海、安徽、无锡、广州、东莞、深圳等全国各地务工人员提供便民包车业务，方便务工人员乘车出行。

城南客运站往汉中票源充足 安康商洛票源紧张

城南客运站根据以往数据预计，节日出行时间集中在12月29日下午和12月30日上午，省内客流主要集中在安康、商洛方向，预计单日客流量大约为2.3万人次。为此，城南客运站已经提前30天预售四川、湖北、汉中、安康、商洛方向的车票，旅客可在网站、站内窗口、自助售票机、微信购买元旦期间车票。

需要注意，前往户县、汤峪、焦岱、袁家村的7条线路只售当天车票，不预售。而乘坐袁家村班车的旅客可在车站售票大厅南侧城南旅游集散中心直接购票后安检上车。此外，城南客运站前往汉中方向票源比较充足。

城西、城北客运站增加售票点延长运营时间

预计元旦小长假期间，城西客运站的客流将突破4万人，城西客运站提前60天发售34条线路的车票，同时增加了临时售票点，设置30台自动售票机，避免节前购票人数过多产生拥挤。同时，城西客运站调集60辆大巴作为储备运力，循环班次、流水发车、客满即走，节日期间提前半小时发车，收车时间延长至20:00，直到旅客运送完毕为止。

城北客运站为满足广大旅客购票需求，开设4个自助售票机和3个自助取票机，售票窗口增加到9-10个，客流高峰时还将增加手工售票点和流动售票车，售票窗口可以达到20个，确保旅客在最短的时间内买到车票。此外还增加了15辆应急储备车和45名服务人员，适时调整发车密度，延长末班发车时间。预计元旦小长假城北客运站增发班次100余班。

省西安汽车站、三府湾客运站客流有降有升

三府湾客运站客流将稳中有升，旅客运输总量维持在5000人左右，不会出现大的客流增长。除了提前发售车票外，三府湾客运站平日开启3个窗口即可满足旅客购票需求，明天将开启9个窗口和6台自动售票机并调运20部储备车辆应对旅客增加。此外，针对热门线路，三府湾客运站还将提前半小时发车，并推迟收车时间。

陕西省西安汽车站预计，作为紧邻春节的小长假，客流不会出现较大幅度增长，再加上高铁线路的开通使旅客出行的多样化，今年该站客流与往年同期相比将略有下降。陕西省西安汽车站将在明天开启全部39台自动售票机和12个窗口，同时加大网上售票力度，增加40台储备车辆，延长收车时间，确保旅客出行顺畅。

编辑： 刘望