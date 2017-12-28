陕西渭河生态区取得阶段成果 打造"15分钟健身圈"

陕西省水利厅介绍渭河生态区建设情况。

西部网讯（记者 秦振）“经过沿渭各级党委、政府和水利部门近5年时间的共同努力，渭河全线630公里堤防主体工程已经建成，今年渭河还获得2017年度全国‘最美家乡河’称号。”今天（12月28日）在陕西省政府新闻办举行的新闻发布会上，省水利厅副厅长张玉忠说。

记者从发布会上了解到，目前渭河沿线已建成支流入渭口堤防交通桥54座，建成生态湿地及水面景观15万亩。渭河下游103公里南山支流堤防退建加固工程全面完成，5条南山支流蓄滞洪区和3条支流防倒灌工程已经建成并投入使用。

渭河生态区建设取得阶段性成果 开展观光旅游

渭河综合治理一期建设任务圆满完成后，2016年9月，经陕西省政府同意，省发改委、省水利厅又联合印发了《陕西省渭河生态区建设总体规划》，目标是经过五年努力，投资189亿元建设“一河、两堤、两带、六区”，构建河湖库塘连接，人工水道与自然水道贯通，渭河与其他主要水系内部大循环、外部大连通的关中柔性水系。

其中，将重点开展10大生态建设工程、4大开发利用项目。最终将完成河滩地整治21万亩，治理入渭支流31条、堤防长度79公里，退耕还河建设湿地79处、22万亩，建设水污染监测断面20处、生态治污湿地80处1.3万亩，修建调蓄水库，打造55处共5万亩水面景观，健全信息化体系等10大生态建设工程。

“两年来，我们在省委、省政府系统治水、柔性治水的理念下，渭河治理的效果和品质进一步提升，并已经启动渭河的生态农业观光、休闲旅游、滨水综合产业、综合集散服务4大开发利用项目，取得阶段性成果。”张玉忠说。

800里渭河沿岸健身长廊即将建成 打造“15分钟健身圈”

“我们已经全面完成了渭河生态区红线划定工作，明确了管理界线，并成立了省渭河生态区管理委员会，沿渭各地相关管理机构也完成组建。”据张玉忠介绍，在生态修复和水景观工程建设中，已经累计完成投资31亿元，实施滩面治理10万亩，水面景观及自然修复3.84万亩。

当前，《陕西渭河水域、岸线等水生态空间确权试点工作方案》正式由水利部、国土资源部和省政府联合批复印发。陕西省水利厅全面启动实施陕西渭河水流产权确权试点工作，共同探索“渭河试点路径”，协同推进“陕西试点实践”。

据张玉忠介绍，依托渭河综合治理成果，当前800里秦川渭河沿岸全民健身长廊即将建成，沿线修建了篮球、足球、乒乓球、自行车、门球等高标准、高质量的运动场地，将形成沿岸城乡“15分钟体育健身圈”，成为陕西全民健身事业发展的新高地。

编辑： 焦晓珊