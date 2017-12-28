“汉中朱鹮”“汉中张骞”号动车西安首发，成为展示汉中新名片。图片来源 汉中视听
西部网讯（陕西广播电视台新闻中心 记者 张少辉）今天（12月28日），在全国高铁全线调图、加密、提速的关键时间节点，“汉中朱鹮”“汉中张骞”号动车冠名首发推介活动在西安北站候车大厅举行，独具汉中地域特色的文艺表演和推介环节，让近千名乘坐首发列车的旅客感受到汉中浓郁的“两汉三国”文化氛围，享受了一场文化盛宴，全方位展示了汉中魅力，进一步提升汉中知名度和对外影响力。
朱鹮和张骞，作为汉中特有的名片。通过动车冠名宣传这一形式，重点围绕汉中人文历史、生态环境、全域旅游等主题形成宣传强势，增加视觉冲击，形成叠加效应，让五湖四海的宾客乘坐高铁走进汉中、了解汉中、爱上汉中。
由西安开往北京方向的高铁冠名为“汉中朱鹮”号。朱鹮是秦岭四宝之一，被誉为“东方宝石”，有着“吉祥鸟”、“爱情鸟”之称，被世界自然保护联盟列入世界濒危物种红色名录，是国家一级保护动物。
2000多年前，陕西汉中城固人张骞曾经两次出使西域，开辟出一条横贯东西，连接欧亚的丝绸之路，也开启了中国通往中亚各国友好往来的大门，被誉为“睁眼看世界，华夏第一人”。 当前，在国家大力推进“一带一路”战略的关键时期，承载着汉中人民的美好愿景，全方位展示汉中魅力的“汉中张骞”号动车将沿袭着西成高铁这条新的“丝绸之路”，将汉朝文明和汉中文化带到世界各地。
西成高铁开通运营后，汉中全面进入高铁时代，承东启西、连接南北、进入华中的“西三角”节点城市区位优势更加凸显，随着“六大产业”集群发展壮大，“一环两城三园四极”为重点的“三大类项目战略支撑体系”梯次推进，汉中追赶超越态势强劲、活力释放，呈现出厚积薄发、欣欣向荣的发展景象。
西成高铁是我国第一条穿越秦岭的高速铁路，8万多名建设者克服地形多变、地质复杂、施工难度极大等困难，历经5年多时间建成，它的诞生标志着千年蜀道从此进入了高铁新时代。
2017年12月6日，西成高铁开通，不仅仅大大拉近了川陕两省之间的距离，为南来北往的人们提供了极大的便利，同时也是我国交通史上浓墨重彩的一笔，可谓“蜀道不再难，天堑变通途”。2017年12月28日全国铁路调图后，西成高铁的通道能力进一步加强，经停汉中的列车达65对130趟，列车大致方向有北京、天津、重庆、南京、郑州、太原等，将有效缩短汉中与各大城市之间的距离。
编辑： 张娟
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