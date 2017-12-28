2017香港艺术节青少年之友陕西文化行在西安启动

西部网讯（记者 贺桐）12月27日，由文化部港澳台办公室支持，陕西省文化厅、香港艺术节主办的“2017香港艺术节青少年之友陕西文化行”活动在西安启动。
本次活动是香港艺术节首次组织香港青少年赴内地开展的文化艺术交流项目，选拔了26名艺术素养较高、舞台经验丰富的香港艺术节青少年之友会员赴陕西开展为期1周的学习交流。
活动期间，主办方将组织交流团团员观看陕西现代文化艺术节精彩剧目展演，与参演艺术家、幕后工作者、观众等开展互动；赴西安建筑科技大学艺术学院、陕西戏曲研究院聆听民族文化讲座，了解陕西传统音乐、舞蹈和戏曲，并与艺术专业学生共同学习、联谊交流；参访现代陶艺之都富平陶艺村，感受民间传统手工艺的传承弘扬与现代化发展。
此外，团员们还将参访考察秦始皇兵马俑、大小雁塔、陕西历史博物馆等文物古迹和文博机构，动手体验传统皮影戏、瓦当拓片、民间剪纸等非遗技艺。
活动结束后，交流团团员们还将完成研习考察活动报告，利用“香港艺术节青少年之友”等多个交流平台，与更多香港青少年交流分享西安文化参访收获。
“香港艺术节青少年之友”是香港最大文化盛事香港艺术节主办的青少年艺术教育计划，每年参加活动会员近2万人。
编辑： 贺桐
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