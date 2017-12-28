富硒农产品走进西安社区 家门口便可品尝安康特色

安康富硒农产品走进社区推介会现场。
在社区里，安康富硒农产品备受居民欢迎。
西部网讯（实习记者 尤晓萌）为加快推进安康生态富硒农产品进入西安市场，把安康特产推介给西安消费者，今日（12月28日）上午，安康生态富硒农产品“五进”——“进社区”专场推介会在西安市安东街社区举行，近百家企业带来的各色富硒农副产品与社区居民零距离接触。
近百家企业带来富硒农产品 获社区居民夸赞
推介会现场，有不少社区居民前来了解，在展示区前询问及品尝特色产品。记者了解到，此次安康市组织近百家富硒农产品重点企业，为社区居民带来了富硒粮油、富硒茶叶、富硒果蔬、富硒魔芋、富硒食用菌、富硒水等特色优质的农副产品。
陆阿姨是附近居民，今天和朋友结伴而来，一边品尝着产品一边对记者说，“这产品好的很，富硒的，都是无公害，待会准备买点茶叶。”
今年63岁的邝大爷买了一大袋魔芋干，“我刚刚尝过了，挺好吃，对身体也有好处，比超市还便宜。”
编辑： 尤晓萌
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