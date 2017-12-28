西安地铁元旦客流或破800万人次 高峰上线列车102列

西安地铁元旦客运量或将突破800万人次。

西安地铁提醒市民提前安排好行程，选择低峰、错峰出行。

西部网讯（记者 鄢山宇）即将到来的2018年元旦假期是西成高铁开通后的首个小长假，受周末通勤及假期出游客流叠加的影响，西安地铁将再迎客流新高峰。根据预测假期总客运量或将逼近800万人次，对此地铁部门将通过延长高峰时段、增加上线列车、加强服务引导等方式加快疏运客流。

总客运量或将逼近800万人次 高峰时段上线列车102列

西安地铁元旦假期运营工作自2017年12月29日—2018年元月1日共4天，预计线网总客运量或将逼近800万人次，客流高峰将在12月29日出现，预计线网最高日客运量可达211万人次左右。

结合往年客流规律，预计12月29日上午10：00起，西安地铁客流将逐步攀升，晚高峰提前至13:00开始，为缓解元旦假期地铁运营的客运压力，西安地铁调整优化行车组织方案，从12月29日起至元旦小长假结束，执行《元旦期间特殊运营时刻表》，增加上线列车数，进一步提升运力。

其中，运营高峰时段一号线上线27列车，2号线上线39列车，三号线上线36列车，并在1、2、3号线各安排2列备车，根据客流变化情况，时刻准备加开备车。该举措将大幅降低车厢拥挤度，提高乘客出行舒适度。

提醒：提前安排好行程 选择低峰、错峰出行

元旦小长假期间，预计与高铁站、火车站及客运汽车站接驳的车站，如：北客站、五路口站、三爻站、汉城路、后卫寨站、纺织城站等车站客流较平日将有大幅增长，西安地铁将适时启动大客流应急预案，如遇车站客流控制，请遵循车站导向设置及工作人员指引、有序上下车。

高峰时段，西安地铁安排各级管理人员、业务骨干加强车站设施设备维保及大客流车站值守，做好车站的巡视工作，全力确保乘客出行安全；车站安保及安检工作做到运营时间全时段覆盖，同时重点加强巡查商圈密集、旅游景点邻近的大客流车站，协助车站维护运营秩序。

西安地铁提醒市民，提前安排好行程，在节日期间尽量选择低峰、错峰出行，避开客流集中的区域。

编辑： 肖昌希