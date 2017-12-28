宝汉高速坪坎至汉中段通车 汉中到留坝只需40分钟

陕西省交通运输厅召开新闻发布会，副厅长、新闻发言人薛生高介绍有关情况。
首批车辆通过宝汉高速收费站。
西部网讯（记者 刘望 通讯员 杜延军）今天（12月28日）中午12时，国家高速公路网银（川）昆（明）线（G85）陕西境内宝汉高速坪坎至汉中段顺利建成通车，原来留坝到汉中2个多小时的车程压缩到40分钟，以前从宝鸡凤县坪坎镇开车到汉中需要3小时，现在1个小时就够了。
设计时速80公里径4县9镇46村 通行费每公里6角
汉坪高速公路是国家高速公路银昆线（G85）的重要组成部分，又是陕西省规划建设高速公路网中3条南北纵线之一的定汉线的重要组成部分。
全线经宝鸡凤县、汉中留坝、汉台、勉县4县区，9乡镇，46行政村。全长约88.172公里，桥隧比85.87%，采用封闭式双向六车道高速公路标准建设，设计速度80公里/小时。小车通行费每公里0.6元。
路线起于凤县坪坎镇以北孔棺村，与宝鸡至坪汉高速公路相连接，沿西河向南，经狮子坝至汉中市留坝县江西营村，沿褒河向南，经武关驿镇（姜窝子）、马道镇至青桥驿乡青桥铺村，以特长隧道的形式绕避石门水库，至汉中市勉县褒城镇金寨村附近，接汉中至陕川界段高速公路。
刷新西北地区高速路两宗“最” 留坝县将受益
汉坪高速公路是陕西省修建的第5条穿越大秦岭的高速公路，也是陕西首条在秦岭腹地修建的山岭重丘六车道高速公路，加之高达85.87%的桥隧比例，再次刷新了陕西高速公路建设的难度。
目前，石门特长隧道长8.2公里，是西北最长双向六车道隧道，石门钢管拱特大桥单跨262米，也是西北单跨跨径最大的拱桥，尤其是连城山隧道5.7公里，克服了大跨径高地应力极软岩大变形的施工难题，使全线建设任务顺利完成，并交工验收。
汉坪高速公路的建成通车，使留坝县成为陕西“县县通高速”剩余10个县中首个通高速公路的县，填补了陕西西部南北向高速通道缺失的空白。同时，汉坪高速公路将沿线风景区以及秦岭大山里的土特产带出来，助力当地脱贫摘帽。
编辑： 刘望
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