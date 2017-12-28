发错地址再遇网点"踢皮球" 丢货一月后圆通称仍在协调

西部网讯（记者 陈嘉伟）家住西安曲江新区的田女士趁着“双十一”买了几件衣服，因为有两件不太合适就选择了退货，没想到快递公司不仅发错了地址，最后还把田女士的衣服弄丢了。最让田女士闹心的，还是快递公司的态度。

“到现在仍不说怎么处理，说我申请的赔偿总部驳回了，超了时效，事发后第一时间我就要求处理，怎么会超时效，就算超了也是网点的事情。”田女士说。

民生热线：双十一兴高采烈买东西 谁曾想圆通快递公司搞丢物件不赔付

发错地址后又遇网点“踢皮球” 要求赔付却说超时效

11月18日，田女士通过圆通快递曲江网点分别向广州和上海各寄出了一件衣服。“都是双十一退货，结果快递公司搞错了地址，把上海的快递寄到了广州，广州的寄到了上海。”田女士说，上海的卖家收到退货后发现了错误，就又通过圆通快递把衣服退回西安，结果弄丢了衣服。

田女士说，发现衣服丢失后她立刻联系了圆通快递曲江网点，但对方表示，应该由上海地区的网点处理，而上海地区的网点又称要找西安的网点。“最后我联系了圆通总部客服，客服建议，由发件人直接联系发件公司进行协商，剩下的都是圆通公司内部的事情，他们自己再协调。”

田女士随后就找到了西安的圆通网点。对方表示先要向总部提出申请，总部把赔付款项拨付下来后再给田女士赔偿。“我联系他们后想着应该没什么问题了，也就没催，结果前几天我再联系网点，网点说赔偿请求被总部驳回，因为过了时效。”

“怎么会超时效，事发后第一时间我就要求处理，就算超了也是他们网点的事情。”田女士对圆通快递的答复十分不满。

今天（12月28日）记者联系到了圆通快递曲江网点。客服经理刘亚莉表示已经跟总部汇报了，“目前正在处理，但是具体的时间还不好说。”

律师：可先协商 如无果再向邮政管理部门申诉

因快递服务产生的纠纷该如何维权？陕西洪振律师事务所杨磊律师表示，可以先与快递企业协商，如果协商未果，可以向邮政管理部门进行申诉。

“《快递市场管理办法》第三十七条规定，邮政管理部门应当依法及时处理用户对经营快递业务的企业提出的申诉，并自接到申诉之日起三十日内作出答复。任何单位和个人有权向邮政管理部门举报违反本办法的行为。邮政管理部门接到举报后，应当依法及时处理。”杨磊说。

而对于如何赔偿的问题，杨磊表示，根据《快递市场管理办法》企业与用户之间未对赔偿事项进行约定的，对于购买保价的快件（邮件），应当按照保价金额赔偿。对于未购买保价的快件（邮件），按照《中华人民共和国邮政法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律规定赔偿。

“根据规定，未保价的给据邮件丢失、损毁或者内件短少的，按照实际损失赔偿，最高赔偿额不超过所收取资费的三倍，所以在邮寄价值较高的物品时，建议应该进行保价邮寄，否则在民事赔偿诉讼过程中可能会面临举证困难的局面。”

编辑： 辛超