商洛市供销社：创新服务方式 助力脱贫攻坚

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西部网讯（陕西广播电视台《今日点击》记者 李云峰 张鑫）商洛属于土石山区，“八山一水一分田”是这里的真实写照。在脱贫攻坚中，商洛各级供销社结合自身特点，根据贫困群众的具体情况，因户施策，创新服务方式，努力在重点领域和关键环节实现突破。

“大田托管”模式破解农村土地撂荒、种植分散难题

眼前这个小山村就是洛南县城关镇的馒头山村，45岁的村民黄引侠一家就住在这里。由于两个孩子上学，其中一个还在上大学，家里的负担特别重。

黄引侠：“这一年光大的花费就2万多，小的再加上将近1万元，光我这俩娃就得3万。”

怎样帮助像黄引侠这样的贫困家庭脱贫？2015年12月，陕西供销集团、洛南县政府与民间资本合作，注资3700多万元成立了陕西供销集团洛南坤元生物科技有限公司。这个公司一方面通过打造万亩万寿菊花海景观，实现农业和旅游业的深度融合；另一方面通过从万寿菊中提取叶黄素、建设保健品产业园来带动贫困户脱贫增收。

2016年春季，为了解决村民土地撂荒和分散种植效益不高的难题，也为了带动贫困群众脱贫，这家公司推出了“大田托管”的精准扶贫模式，鼓励群众种植万寿菊。

陕西供销集团洛南坤元生物科技有限公司副总经理张俊富：“我们统一发放种苗、统一播种、统一栽培，同时统一防治虫，最后产的万寿菊花收益归农民所有。”

看到有这样的新政策，黄引侠的积极性被调动起来，他把家里的12亩土地全部种上了万寿菊。

黄引侠：“今年一亩地产量就是不到2000斤，价格是一公斤1块钱，一亩地今年卖1000块，反正花总共卖了1.2万。”

为了引导这项产业发展，洛南县还在规划种植区内，按照每亩补助500元的标准对农户进行产业扶持。这样一来，黄引侠一年仅种万寿菊就有1.8万元收入，再加上万寿菊收获后还可以再种一茬油菜，每年也有1万多元的收入。几项加起来，12亩地每年就有3万多元的收入。

“大田托管”模式让黄引侠走上了脱贫路，而这种模式也是商洛市供销社创新为农服务的一项积极举措。

商洛市供销社主任闫英儒：“围绕农业耕、种、管、收、加工、储销全产业链，树立农民进城务工，供销社为农民打工的理念。大田托管的好处，一是提升了农业的效益，二是增加了农民的收。”

和洛南县种植万寿菊不一样的是，商南县供销社参股企业更多是采取“茶园托管”的模式帮助贫困户脱贫。

商洛市秦岭泉茗茶叶有限公司办公室主任张伟：“茶园托管就是我们这边的农户，把他们现有的茶园交给我们公司来管理，我们公司是按照每亩300元管理费来收取的。收取过来可以连成一片，形成规模。”

实行茶园托管，尽管群众自己每亩要掏300块钱的管护费，但茶叶的品质和价格上去了，收入甚至比过去还高。贫困户查道玉一家就是2016年10月把自己的15亩茶园托管的。

商南县城关镇碾盘村村民查道玉：“多卖了五六千块钱，这就是最大的好处。”

记者：“你去年卖了多少钱？”

查道玉：“去年大概卖了一万五。”

记者：“今年呢？”

查道玉：“今年大概卖了两万多块钱。”

记者了解到，商洛市整个供销系统目前共开展大田托管5.1万亩，带动农户5万户，其中贫困户5000户，户均增收300元。

创新服务方式增强“三农”新动能

除了推广“大田托管”的精准扶贫模式，商洛市供销社还创新为农服务方式，改革农产品流通方式，大力发展电子商务，增强供销发展新动能。

12月22日，在商南县过风楼镇的电子商务一条街上，记者就在供销E家电子商务平台的一个服务站遇到了前来卖香菇的村民刘瑞。

商南县过风楼镇太平庄村村民刘瑞：“32.8斤，按29元一斤，是951元。”

记者：“为什么跑这么远的路，跑到电商这儿来卖呢？”

刘瑞：“通过电商卖香菇价钱好一点，在门口卖贩子多长时间不来一次，价钱也低。”

记者：“有多大区别？”

刘瑞：“每斤差两三块钱。”

刘瑞是商南县过风楼镇太平庄村村民，今年37岁，全家六口人，其中父母体弱多病，妻子和两个孩子智力有残疾。两年前在政府的帮助下刘瑞种起了香菇，光这一项，一年能有两万多元收入，看着不少，但除了住院看病的费用，几乎没有剩余。自从去年8月镇上建起电子商务一条街后，刘瑞几乎将全部香菇带到镇上的电商处去卖，因为收入会比过去多卖两三千块钱。而在过风楼镇经营供销E家服务站的人名叫田存海，他是去年8月加入到供销社旗下的电子商务公司的。

商南县过风楼镇供销E家服务站负责人田存海：“淡季的时候，每个月的销售额在4万元左右；旺季的时候，每个月的销售额在6.5万元左右。”

记者：“那纯利润呢？”

田存海：“纯利润在5000多。”

记者了解到，截止目前，供销E家电商平台已经在商南县建设了28家农村服务站点，一方面销售群众的土特产品，一方面帮助群众代收物件。除了设立服务站点，供销E家电商平台还对商南县境内17家农业龙头企业免费提供包括营销、策划、推广、以及大宗商品的对接等销售服务。

陕西众品驿站电子商务有限公司副总经理刘敏：“我们把电子商务，特别是供销E家这个平台作为各大龙头企业的第二大销售主力军，通过企业的发展，让贫困户参与到企业的供应链、以及种养殖基地，通过这种方式让贫困户种养无忧，收益有保障，而且能可持续发展。”

为解决农村最后一公里的问题，商洛市、县两级供销社还成立了8家供销电子商务公司，设立镇村级电子商务服务站点86个，使商洛成为全省供销系统首个电商全覆盖示范市。

商洛市供销社主任闫英儒：“全年共收发快递100多万件，帮助农民促销农产品3亿多元，帮助农民增收5000多万元。”

围绕产业发展、农民增收、脱贫攻坚三大主题，商洛市供销社因地制宜推进体制改革和机制创新，推出了大田托管和电商扶贫，不仅使得供销社获得了发展新动能，而且也带动农民增收，促进了贫困户脱贫。

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编辑： 辛超