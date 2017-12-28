安康火车站新增4对过路临客 乘客长途旅行受影响

西部网安康讯（记者 毛明博）途经安康火车站的多对列车从今天（12月28日）起有变化。西安～贵阳K1032/3 K1034/1次等5对车因线路更改不在安康办理业务。昆明～太原K506/5次、重庆北～呼和浩特东K1536/5次这2对客车停运。同时新增开4对临时客车也途经安康。

记者从安康火车站了解到，这次旅客列车调图自12月28日零时起实行，实施后，安康火车站开行客车总数39.5对，其中：直通客车36对，管内客车3.5对。对安康去往西安、汉中等地的旅客出行影响较小，对长途旅行有不同程度的影响。

据了解，12月28日前安康火车站有始发终到列车4.5对，12月28日后改经由普速列车5对。原有5对普速列车更改线路，不再在安康办理业务，分别为：西安～贵阳K1032/3 K1034/1次、呼和浩特～昆明K691/4/1 K692/3/2次、贵阳～北京西K508/7次、成都～宁波K424/1 K422/3次、重庆北～北京西K820/19次。

原有2对普速列车停运，分别为：昆明～太原K506/5次、重庆北～呼和浩特东K1536/5次。

另外，新增开临时旅客列车4对，分别为：西安～贵阳K4032/3 K4034/1次、重庆北～北京西K4820/19次、贵阳～北京西K4508/7次、呼和浩特～昆明K4691/4/1 K4692/3/2次。

安康火车站提醒广大旅客，今年12月31日前为运行图调整过渡期，建议旅客出行前提前通过12306官方平台查询列车开行相关信息，及早购票，以免影响出行。

编辑： 焦晓珊