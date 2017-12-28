安康火车站新增4对过路临客 乘客长途旅行受影响

西部网安康讯（记者 毛明博）途经安康火车站的多对列车从今天（12月28日）起有变化。西安～贵阳K1032/3 K1034/1次等5对车因线路更改不在安康办理业务。昆明～太原K506/5次、重庆北～呼和浩特东K1536/5次这2对客车停运。同时新增开4对临时客车也途经安康。
记者从安康火车站了解到，这次旅客列车调图自12月28日零时起实行，实施后，安康火车站开行客车总数39.5对，其中：直通客车36对，管内客车3.5对。对安康去往西安、汉中等地的旅客出行影响较小，对长途旅行有不同程度的影响。
据了解，12月28日前安康火车站有始发终到列车4.5对，12月28日后改经由普速列车5对。原有5对普速列车更改线路，不再在安康办理业务，分别为：西安～贵阳K1032/3 K1034/1次、呼和浩特～昆明K691/4/1 K692/3/2次、贵阳～北京西K508/7次、成都～宁波K424/1 K422/3次、重庆北～北京西K820/19次。
原有2对普速列车停运，分别为：昆明～太原K506/5次、重庆北～呼和浩特东K1536/5次。
另外，新增开临时旅客列车4对，分别为：西安～贵阳K4032/3 K4034/1次、重庆北～北京西K4820/19次、贵阳～北京西K4508/7次、呼和浩特～昆明K4691/4/1 K4692/3/2次。
安康火车站提醒广大旅客，今年12月31日前为运行图调整过渡期，建议旅客出行前提前通过12306官方平台查询列车开行相关信息，及早购票，以免影响出行。
编辑： 焦晓珊
娱乐借助节目的高收视率，相关图书将文化综艺节目的视听感，转化为情感和思维并重的阅读感，亦激起了读者广泛的阅读热情。12-28
娱乐12月27日晚，娜扎工作室发文疑辟谣和吴亦凡绯闻。”照片中，娜扎一袭白衣手持利剑，英气逼人，似暗示清除谣言的决心。12-28
娱乐随之，网友们找出许多王源曾经的滑雪高清图，酷炫姿势尽显小年轻的朝气蓬勃。 为了制造出更多的新米，王源快速割稻，短时间里便割完一小片稻田。12-28
娱乐2017年12月27日，北京，王大陆现身机场，黑色毛呢大衣帅气笑不露齿。12-28
娱乐福布斯昨日公布2017全球票房最高的演员排行榜，《速度与激情8》的两位主演范·迪塞尔和巨石强森分占冠亚军，《神奇女侠》主演盖尔·加朵位居第三。12-28
娱乐该剧导演宫晓东介绍，为了准确刻画人物形象，真实反映陕北风土人情，剧组先后３次赴延安、清涧、延川采风。12-27
娱乐当天，周冬雨不仅在室外同孩子们一起游戏、送上爱心包裹，还走进了课堂教学诗歌、观摩小朋友们的画作，相处十分融洽。12-27
娱乐2017年12月26日，上海，明星夫妻现身机场。陶虹羊毛夹克配长裙和徐峥同框。12-27
娱乐曾多次以惊艳古装亮相的演员马苏在节目中“魂穿”杨贵妃，带领观众重回芬香馥郁的大唐，领略盛世文物的辉煌。12-26
娱乐几天后，胡杏儿老公Philip Lee（李乘德）在社交平台上晒出儿子的照片，夫妻俩抱着儿子十分温馨，这也是孩子正面照的首次曝光。12-26
娱乐郭采洁和古天乐早前合作《巴黎假期》后就一直有秘恋传闻，早前古天乐出席电影首映礼时，表示“不是事实我没有回应”否认传闻。12-26
娱乐明星夫妻现身机场: 赵雅芝、黄锦燊。12-26