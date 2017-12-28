榆林一女学生被抱住拖进公厕 犯罪嫌疑人已被刑拘

西部网榆林讯（记者 李明） 12月26日上午11时许,榆林市公安局榆阳分局巡特警大队民警接一女孩求助,说与她同行的女孩在柳营中路被人抱住拖走。民警随即赶赴现场，在途中遇到该女孩正哭泣着往回走。经民警询问，该受害女孩称自己被陌生男子抱住，后挣扎逃出，民警根据受害女孩的描述在案发现场及周围未找到该陌生男子。随即，分局立即成立了由刑警大队、青山路派出所民警组成的专案组对案件展开侦查。
经过20多小时的缜密侦查，27日晚21时许专案组民警成功将涉案男子查获。经调查，12月26日上午11时许，王某（男，29岁，榆阳区人，2014年因猥亵儿童案被榆阳区法院判处有期徒刑2年6个月）在柳营中路双灵巷将放学回家的实验小学一女学生捂嘴后抱至公厕门口，在女孩的挣扎喊叫下该男子仓皇逃离现场。
目前，犯罪嫌疑人王某因涉嫌猥亵儿童罪被榆阳分局依法刑事拘留，具体案情正在进一步侦查当中。
同时，经公安机关调查核实，近期榆林市区并未发生小学生被绑架的案件，12月27日下午网传的榆林市第七幼儿园发布的“近几天，榆林连续发生几起小学生被绑架的事件，已被警方证实此事件属实”的紧急通知属不实言论。希望广大家长朋友们不要乱发乱转不实言论，以免引起公众恐慌。同时要正确引导孩子，加强自我防范意识，上学放学最好和同学结伴同行，遭到不法侵害时要及时报警求助。同时，榆阳公安将会同教育部门进一步加强对校园周边治安环境秩序整治，努力打造平安校园、平安榆阳。
编辑： 钟莹
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