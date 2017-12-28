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西安重污染天气预警等级升至橙色 启动Ⅱ级应急响应

时间：2017-12-28 10:59:47  来源：西部网—陕西新闻网  作者：鄢山宇

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西安重污染天气预警等级升至橙色 启动Ⅱ级应急响应

由于大气污染物持续积，西安空气质量持续下降，28日上午，重污染天气应急指挥部办公室将重污染天气预警等级由黄色预警升级为橙色预警，从12月28日11时起启动Ⅱ级应急响应，幼儿园、小学、中学及同等学历学校停止所有户外课程和活动。

西部网讯（记者 鄢山宇）由于大气污染物持续累积，西安空气质量继续下降，28日上午，重污染天气应急指挥部办公室将天气预警等级由黄色升级为橙色，从12月28日11时起启动Ⅱ级应急响应，幼儿园、小学、中学及同等学历学校停止所有户外课程和活动。

今日空气质量为严重污染 西安升级重污染天气预警

受静稳天气影响，27日起西安大气污染物持续累积，部分时段环境空气质量指数已达到严重污染程度，经重污染天气应急指挥部办公室预报预警组研判，28日大气扩散条件较差，预计28日全天空气质量为严重污染。

为保护公众健康，降低大气污染强度,按照《西安市重污染天气应急预案（2017年修订稿）》规定，经市重污染天气应急指挥部批准，指挥部办公室决定发布重污染天气橙色预警信息，将重污染天气预警等级由黄色预警升级为橙色预警，从12月28日11时起启动Ⅱ级应急响应。

幼儿园、小学、中学等停止所有户外课程和活动

指挥部办公室要求各区县政府、开发区管委会和市级相关部门，组织落实以下措施：

一、健康防护措施

（一）儿童、老年人和呼吸道、心脑血管疾病及其他慢性疾病患者尽量留在室内，避免户外活动；一般人群减少户外活动。

（二）幼儿园、小学、中学及同等学历学校停止所有户外课程和活动。

（三）环保、卫生、教育等部门和各区（县）政府、各开发区管委会，分别按行业和属地管理要求，加强对重污染天气应急、健康防护等方面科普知识的宣传。

（四）卫生部门督导医疗卫生机构加强对呼吸类疾病患者的防护宣传、就医指导和诊疗保障，指导市民按照污染等级合理使用专用防护口罩，对空气净化器使用进行规范明确；增设相关疾病急（门）诊，增加医护人员，24小时值班；向社会公布第一梯队的医院名单；每日向社会公布全市医疗救治力量及接诊情况，有序指导市民就医，提高全市医疗接诊效率。

二、建议性减排措施

（一）公众出行尽量乘坐公共交通工具，减少机动车上路行驶；驻车时及时熄火，减少车辆原地怠速运行时间。

（二）大气污染物排放单位在确保达标排放基础上，进一步提高大气污染治理设施的使用效率。

（三）气象部门密切关注天气变化形势，适时开展人工影响天气作业，缓解空气污染。

（四）减少涂料、油漆、溶剂等含挥发性有机物的原材料及产品的生产和使用。

（五）企事业单位可根据空气污染情况实行错峰上下班。

（六）交通、地铁、城投等单位增加公共交通运力保障，探索实行公共交通系统在重污染天气期间的优惠补贴措施，鼓励市民绿色出行。

三、强制性减排措施

（一）公安部门做好全市范围内低速汽车，建筑垃圾、渣土、砂石、混凝土运输等车辆的禁行工作；燃料种类为柴油的重型货车禁止上路行驶；实施过境重型载货车绕行西咸北环线疏导措施；持续做好限行区域内20%社会车辆的限行管控工作（详见机动车限行通告）。

（二）建设、城管、市政、交通、水务、地铁、城改部门按照各自职责，督导全市除抢修抢险和特殊需要外的建设施工单位停止室外作业（塔吊或地下施工等不受影响）。

（三）城管部门强化道路保洁措施，采取“湿法作业+吸尘式清扫”模式，在常规作业基础上对主干道和易产生扬尘路段每日至少增加1次清扫保洁作业；在适当情况下增加冲洗易产生扬尘路段的频次。

（四）交通部门对连接市政道路的公路路段（国道、省道等）每天至少湿扫3次，其他路段每天至少湿扫1次。

（五）各行业监管部门加大对施工工地、裸露地面、物料堆放等场所实施扬尘控制措施力度，扬尘物料堆场100%覆盖，施工工地、裸露地面洒水频次每日不少于3次。

（六）建设、市政部门按照各自职责督导大型商业建筑、市政工程停止产生挥发性有机物的喷涂作业。

（七）建设部门督导全市两类企业（预拌混凝土、砂浆企业）停止生产（地铁所需混凝土搅拌及运输正常进行）。

（八）对纳入重污染天气预警响应期间停产限产名单的企业和单位（《城市基本情况调查和重污染天气应急减排方案编制大纲》涉及的工业点源、燃煤锅炉、产业集群、散煤、移动源、扬尘源、生活VOCs排放等），实施污染物减排措施。

编辑： 焦晓珊

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