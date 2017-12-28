西安重污染天气预警等级升至橙色 启动Ⅱ级应急响应

西部网讯（记者 鄢山宇）由于大气污染物持续累积，西安空气质量继续下降，28日上午，重污染天气应急指挥部办公室将天气预警等级由黄色升级为橙色，从12月28日11时起启动Ⅱ级应急响应，幼儿园、小学、中学及同等学历学校停止所有户外课程和活动。

今日空气质量为严重污染 西安升级重污染天气预警

受静稳天气影响，27日起西安大气污染物持续累积，部分时段环境空气质量指数已达到严重污染程度，经重污染天气应急指挥部办公室预报预警组研判，28日大气扩散条件较差，预计28日全天空气质量为严重污染。

为保护公众健康，降低大气污染强度,按照《西安市重污染天气应急预案（2017年修订稿）》规定，经市重污染天气应急指挥部批准，指挥部办公室决定发布重污染天气橙色预警信息，将重污染天气预警等级由黄色预警升级为橙色预警，从12月28日11时起启动Ⅱ级应急响应。

幼儿园、小学、中学等停止所有户外课程和活动

指挥部办公室要求各区县政府、开发区管委会和市级相关部门，组织落实以下措施：

一、健康防护措施

（一）儿童、老年人和呼吸道、心脑血管疾病及其他慢性疾病患者尽量留在室内，避免户外活动；一般人群减少户外活动。

（二）幼儿园、小学、中学及同等学历学校停止所有户外课程和活动。

（三）环保、卫生、教育等部门和各区（县）政府、各开发区管委会，分别按行业和属地管理要求，加强对重污染天气应急、健康防护等方面科普知识的宣传。

（四）卫生部门督导医疗卫生机构加强对呼吸类疾病患者的防护宣传、就医指导和诊疗保障，指导市民按照污染等级合理使用专用防护口罩，对空气净化器使用进行规范明确；增设相关疾病急（门）诊，增加医护人员，24小时值班；向社会公布第一梯队的医院名单；每日向社会公布全市医疗救治力量及接诊情况，有序指导市民就医，提高全市医疗接诊效率。

二、建议性减排措施

（一）公众出行尽量乘坐公共交通工具，减少机动车上路行驶；驻车时及时熄火，减少车辆原地怠速运行时间。

（二）大气污染物排放单位在确保达标排放基础上，进一步提高大气污染治理设施的使用效率。

（三）气象部门密切关注天气变化形势，适时开展人工影响天气作业，缓解空气污染。

（四）减少涂料、油漆、溶剂等含挥发性有机物的原材料及产品的生产和使用。

（五）企事业单位可根据空气污染情况实行错峰上下班。

（六）交通、地铁、城投等单位增加公共交通运力保障，探索实行公共交通系统在重污染天气期间的优惠补贴措施，鼓励市民绿色出行。

三、强制性减排措施

（一）公安部门做好全市范围内低速汽车，建筑垃圾、渣土、砂石、混凝土运输等车辆的禁行工作；燃料种类为柴油的重型货车禁止上路行驶；实施过境重型载货车绕行西咸北环线疏导措施；持续做好限行区域内20%社会车辆的限行管控工作（详见机动车限行通告）。

（二）建设、城管、市政、交通、水务、地铁、城改部门按照各自职责，督导全市除抢修抢险和特殊需要外的建设施工单位停止室外作业（塔吊或地下施工等不受影响）。

（三）城管部门强化道路保洁措施，采取“湿法作业+吸尘式清扫”模式，在常规作业基础上对主干道和易产生扬尘路段每日至少增加1次清扫保洁作业；在适当情况下增加冲洗易产生扬尘路段的频次。

（四）交通部门对连接市政道路的公路路段（国道、省道等）每天至少湿扫3次，其他路段每天至少湿扫1次。

（五）各行业监管部门加大对施工工地、裸露地面、物料堆放等场所实施扬尘控制措施力度，扬尘物料堆场100%覆盖，施工工地、裸露地面洒水频次每日不少于3次。

（六）建设、市政部门按照各自职责督导大型商业建筑、市政工程停止产生挥发性有机物的喷涂作业。

（七）建设部门督导全市两类企业（预拌混凝土、砂浆企业）停止生产（地铁所需混凝土搅拌及运输正常进行）。

（八）对纳入重污染天气预警响应期间停产限产名单的企业和单位（《城市基本情况调查和重污染天气应急减排方案编制大纲》涉及的工业点源、燃煤锅炉、产业集群、散煤、移动源、扬尘源、生活VOCs排放等），实施污染物减排措施。

编辑： 焦晓珊