西安公交加大车辆配备 方便市民元旦假期出行

西部网讯（记者 鄢山宇）12月27日，记者从西安公交总公司了解到，元旦期间西安公交计划每日安排6509辆车上线运营，重点增加市区途经钟楼、大雁塔、火车站、大唐芙蓉园等旅游景区附近的车辆配备，为市民节日便捷出行提供保障。

据悉，西安市公共交通总公司制定了节日期间的营运方案，根据节日市区线路客流的特点，重点加强途经大专院校、公园景区、文娱场所、商业中心的线路配车，适当减少工作型客流线路的运力配备。并根据市区各线路具体客流情况安排好区间车辆，加快车辆周转，确保节期市区市民和游客的正常出行。

临潼旅游线路是节日期间的热点线路，游5(306路)从12月29日进入节期，公交营运单位将根据线路客流实际，合理调整线路配车。另外，还将增加公交环山旅游1号、2号线路和曲江旅游环线车辆配备，满足市民短途旅游所需。

为了快速疏散节期前后的高校学生集中出行的大客流，西安市公共交通总公司密切关注途经高校公交线路的客流动态需求情况，提前做好途经高校线路节前、节期、节后的运力安排。

西安市公共交通总公司要求驾驶员文明行车，遵守礼让斑马线标准，在营运中重点照顾好“老、弱、病、残、孕”等特殊乘客。公交内勤各部门将对营运车辆进行安全检测和保养，确保车辆处于安全状态，为市民出行提供绿色、方便、快捷的出行服务。

编辑： 钟莹