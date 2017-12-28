西安碑林区表彰“创业明星” 用双创破解就业难

2017西安市碑林区“创业明星”、电商创业竞赛获奖选手表彰大会如期举行。

此次获奖选手合影。

西部网讯（记者 秦振）12月27日下午，2017西安市碑林区“创业明星”、电商创业竞赛获奖选手表彰大会如期举行。西安市，碑林区相关领导，碑林区就业联席会议成员单位领导、专家评委、参赛选手、创客等200余人参加了颁奖大会。

记者了解到，此次创业明星评选，共有34名各行业创业精英报名参加，经过自愿申报、逐级推荐、实地考察、专家评审和结果公示等环节，脱颖而出贺琛等十名创业明星，每人获得5000元奖励。

同时，在电商创业竞赛单元，共有284人报名参赛，经过一个月的初赛，20名选手进入复赛，最终8名选手进入决赛。经过决赛的角逐，最终产生了三等奖3名，二等奖2名，一等奖1名。

随着表彰大会的落幕，历时2个月的碑林区首届“创业明星”评选和首届“电商创业竞赛”活动取得圆满成功，为期一年的碑林区就业创业“七个一”系列活动也告一段落。

据碑林区区长卢光文介绍，今后碑林区将继续推进“双创”工作，以更大的力度破解“就业难”，推进政策创新、优化配套服务，着力营造具有核心竞争力的一流环境，让各类人才在碑林创新有条件、创业有舞台、创富有机会。

编辑： 鄢山宇