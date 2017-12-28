西安体院领导化身党课导师 学者助力解读“十九大”

在西安体育学院，院党委书记黄道峻为学院的党员干部教师讲了一堂生动的党课。

西部网讯（记者 秦振）“学校要全面贯彻落实‘十九大’精神，树立看齐意识、导向意识、忧患意识、责任意识等十种意识，师生共建‘双一流’校园。”12月27日，在西安体育学院，院党委书记黄道峻为学院的党员干部教师讲了一堂生动的党课。据记者了解，作为 “党的十九大精神进高校”学习实践活动的一部分，像这样的党课，在西安体育学院几乎每隔两天就有一次。

领导干部化身党课导师 学者助力解读“十九大”

据记者了解，为全面落实“十九大”精神，西安体育学院先后制定了《中共西安体育学院委员会关于认真学习宣传贯彻党的十九大精神的安排意见》和《关于做好党的十九大精神学习宣传贯彻活动的通知》，部署安排十九大精神的学习宣传贯彻活动，着力推进十九大精神进校园、进课堂、进头脑。

黄道峻告诉记者，西安体院各级党组织按照抓首要、大学习、促发展的思路，着力在学思践悟、入心入脑、真懂真用、落地落实上下功夫，不断把学习贯彻落实党的十九大精神引向深入，推动各项工作再上新台阶。

据黄道峻介绍，在12月中下旬，学院集中开展了院领导班子成员讲党课的活动，院领导分别为分管部门、联系的系（部、院、校）作了生动的十九大精神辅导，他们结合各自分管工作的实际和十九大报告中体育、教育等方面的内容，对十九大精神作了深入浅出的讲解和导读。

不仅如此，为了将精神吃透，吃准，西安体院还经常邀请陕西省政府研究室、陕西省委党校科学社会主义教研部等单位的领导和学者为师生共讲党课，学习十九大精神。

实地学习诵读权威相辅相成 师生共建新“西体”

为了创新开展学习“十九大”精神，西安体院充分挖掘延安、照金、马栏等红色教育资源，院机关党总支、健康科学系党总支等先后带领党员干部赴延安参观延安革命纪念馆、枣园革命旧址、杨家岭革命旧址和梁家河村。体育传媒系、体育艺术系党总支等组织党员干部赴照金参观陕甘边照金革命根据地纪念馆。党委统战部组织党外人士赴旬邑马栏革命旧址，在参观学习的同时，还助力当地的脱贫攻坚。

“重温红色革命精神的参观学习让党员真切感受到革命先辈艰苦奋斗、无私奉献的精神，也深深体会到习近平总书记当年在梁家河插队时埋头苦干、攻坚克难的作风和自强不息、勇于创新的精神。”西安体育学院老师黄志军说道。

记者了解到，除了实地学习之外，学院还组织师生一起诵读十九大报告原文和《习近平讲故事》、《习近平的七年知青岁月》等权威读本，目前诵读音频已在西安体育学院官方微信、微博、校园广播等平台上播出多期，收到了良好的效果。

“我们以十九大精神为指导，在西安体院追赶超越的征程上，以习近平新时代中国特色社会主义思想领航前行，激发全院师生员工奋勇前进的强大动力，师生一起努力建好新西体。” 黄道峻说道。

编辑： 鄢山宇