执法人员消费者同场共赛 提升全社会食品安全法治意识

2017年全国食品安全法律知识竞赛陕西赛区决赛在西安举行。

西部网讯（记者 彭芬）12月27日，2017年全国食品安全法律知识竞赛陕西赛区决赛在西安举行。省人大常委会副主任刘小燕、省政协副主席冯月菊出席并为获奖代表队颁奖。

本次活动由省委普法工作领导小组办公室、省食品药品监督管理局主办，全省11代表队参加比赛，各个代表队由执法人员、协会人员、企业人员及消费者代表共同组成。通过预赛，6支代表队顺利进入总决赛。

“根据食品安全风险的严重和紧急程度，食品召回分为几级？”“从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员应当多久进行一次健康体检，取得健康证明后方可参加工作？”“公民发现超市销售的食品有质量问题，应当向哪个部门投诉？”经过近两个小时的必答题、抢答题和风险题等环节的激烈角逐，西安市代表队获得2017年全国食品安全法律知识竞赛陕西赛区总决赛冠军。

据介绍，2017年全国食品安全法律知识竞赛陕西赛区活动从9月份开始，历时三个多月。活动期间通过有奖竞答、笔试竞赛、现场答题等方式，结合《中华人民共和国食品安全法》及其配套规章制度进企业、进社区、进校园等活动，众多的执法人员、食品生产经营者和消费者广泛参与，既深入学习宣传了食品安全法律知识，又提高了全社会食品安全法治意识，有力提升了陕西食品安全依法治理水平。下一步还将从本次优胜代表队中选拔优秀选手组队代表陕西参加全国总决赛。

编辑： 张娟