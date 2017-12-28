执法人员消费者同场共赛 提升全社会食品安全法治意识

2017年全国食品安全法律知识竞赛陕西赛区决赛在西安举行。
西部网讯（记者 彭芬）12月27日，2017年全国食品安全法律知识竞赛陕西赛区决赛在西安举行。省人大常委会副主任刘小燕、省政协副主席冯月菊出席并为获奖代表队颁奖。
本次活动由省委普法工作领导小组办公室、省食品药品监督管理局主办，全省11代表队参加比赛，各个代表队由执法人员、协会人员、企业人员及消费者代表共同组成。通过预赛，6支代表队顺利进入总决赛。
“根据食品安全风险的严重和紧急程度，食品召回分为几级？”“从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员应当多久进行一次健康体检，取得健康证明后方可参加工作？”“公民发现超市销售的食品有质量问题，应当向哪个部门投诉？”经过近两个小时的必答题、抢答题和风险题等环节的激烈角逐，西安市代表队获得2017年全国食品安全法律知识竞赛陕西赛区总决赛冠军。
据介绍，2017年全国食品安全法律知识竞赛陕西赛区活动从9月份开始，历时三个多月。活动期间通过有奖竞答、笔试竞赛、现场答题等方式，结合《中华人民共和国食品安全法》及其配套规章制度进企业、进社区、进校园等活动，众多的执法人员、食品生产经营者和消费者广泛参与，既深入学习宣传了食品安全法律知识，又提高了全社会食品安全法治意识，有力提升了陕西食品安全依法治理水平。下一步还将从本次优胜代表队中选拔优秀选手组队代表陕西参加全国总决赛。
编辑： 张娟
娱乐借助节目的高收视率，相关图书将文化综艺节目的视听感，转化为情感和思维并重的阅读感，亦激起了读者广泛的阅读热情。12-28
娱乐12月27日晚，娜扎工作室发文疑辟谣和吴亦凡绯闻。”照片中，娜扎一袭白衣手持利剑，英气逼人，似暗示清除谣言的决心。12-28
娱乐随之，网友们找出许多王源曾经的滑雪高清图，酷炫姿势尽显小年轻的朝气蓬勃。 为了制造出更多的新米，王源快速割稻，短时间里便割完一小片稻田。12-28
娱乐2017年12月27日，北京，王大陆现身机场，黑色毛呢大衣帅气笑不露齿。12-28
娱乐福布斯昨日公布2017全球票房最高的演员排行榜，《速度与激情8》的两位主演范·迪塞尔和巨石强森分占冠亚军，《神奇女侠》主演盖尔·加朵位居第三。12-28
娱乐该剧导演宫晓东介绍，为了准确刻画人物形象，真实反映陕北风土人情，剧组先后３次赴延安、清涧、延川采风。12-27
娱乐当天，周冬雨不仅在室外同孩子们一起游戏、送上爱心包裹，还走进了课堂教学诗歌、观摩小朋友们的画作，相处十分融洽。12-27
娱乐2017年12月26日，上海，明星夫妻现身机场。陶虹羊毛夹克配长裙和徐峥同框。12-27
娱乐曾多次以惊艳古装亮相的演员马苏在节目中“魂穿”杨贵妃，带领观众重回芬香馥郁的大唐，领略盛世文物的辉煌。12-26
娱乐几天后，胡杏儿老公Philip Lee（李乘德）在社交平台上晒出儿子的照片，夫妻俩抱着儿子十分温馨，这也是孩子正面照的首次曝光。12-26
娱乐郭采洁和古天乐早前合作《巴黎假期》后就一直有秘恋传闻，早前古天乐出席电影首映礼时，表示“不是事实我没有回应”否认传闻。12-26
娱乐明星夫妻现身机场: 赵雅芝、黄锦燊。12-26