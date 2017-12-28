拒不支付4万余元工程款 汉阴警方刑拘涉事包工头

西部网安康讯（记者 毛明博 通讯员 熊贺成 柯玉华）辛辛苦苦干了活，本应领取劳动报酬。可是，在安康汉阴县承包工程的外地包工头陈某，却以各种理由拒不支付农民工工资。警方在调查时，他非但不配合还逃匿至外地。12月21日，经多方布控，汉阴警方在西安一宾馆将陈某抓获。目前陈某已被刑事拘留。

今年10月12日，汉阴县人力资源和社会保障局向汉阴警方移送案件：2016年8月至12月，陈某在汉阴承包油漆工程，工程结束后，其以工程结算金额与承包金额有出入为由，拖欠农民工工资4万余元。

今年9月18日，汉阴县劳动监察部门向陈某下达责令限期支付决定书，但陈某未在限定的时间内支付所欠农民工工资，还逃匿至外地。11月2日，汉阴县公安局城关派出所对涉嫌拒不支付劳动报酬罪的陈某立案侦查。

据警方介绍，办案民警3次电话通知陈某到公安机关接受调查讯问，但陈某以各种理由推脱拒不配合。12月15日，汉阴县公安局依法将其网上追逃。

12月20日，办案民警通过多方布控，获悉陈某在西安落脚的信息。12月21日，民警将藏匿于西安市碑林区一宾馆内的犯罪嫌疑人陈某抓获。

目前，犯罪嫌疑人陈某已被刑事拘留，案件正在侦办中。

编辑： 张娟