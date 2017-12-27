诵读中华经典 2018韩城市新年朗诵会举行。

西部网讯（记者 赵昊）“一夫作难而七庙隳，身死人手，为天下笑者，何也？仁义不施而攻守之势异也……”随着一声声慷慨激昂的经典诵读声绕梁不绝，12月27日晚，以“弘扬中华传统文化，诵读中华经典”为主题的“读史颂中华·2018新年朗诵会”暨“2017司马迁杯全国《史记》朗读大赛”颁奖活动在韩城文化中心拉开帷幕。

本次朗诵会重在突出韩城司马迁祠作为中华文明精神标志的崇高地位，深入挖掘《史记》中的人文价值，打造中华经典诵读活动，树立“文化陕西”的品牌标杆。

活动邀请了陕西广播电视台中国播音主持金话筒奖获得者杨芳、包志坚，陕西师范大学知名朗诵专家何明家，以及韩城各行各业优秀朗诵代表和活动获奖者参与朗诵表演。

活动中，朗诵名家们与多位获奖选手通力合作，精心挑选的《报任安书》《史记·孔子世家》《史记·屈原列传》《过秦论》等一篇篇中华经典古文，通过朗诵者们声情并茂的演绎，向今天的人们传递着古人的风采和智慧。

活动向本次获奖的选手和组织颁发了奖杯奖牌。同时，陕西卫视与韩城市司马迁祠景区打造的“陕西卫视中华经典诵读基地”，陕西师范大学与韩城市司马迁祠景区打造的“陕西师范大学中华传统文化教育实践基地”也正式授牌亮相。

获奖选手王博在接受西部网、陕西头条记者采访时表示，《史记》对于中国人来说是一本有重要意义的历史文献，“我们这次通过诵读《史记》的方式来表达非常有意义，我们在舞台上重温经典的时候，会让自己更深层次的去理解它的内涵，这些属于我们自己的传统文化真的不能丢。”