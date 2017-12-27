陕西：铺就电能“空中高速路” 构建能源发展新格局

西部网讯（陕西广播电视台广播新闻部 记者 马励）特高压输电技术是目前我国中长期电能发展的主要趋势，它宛如一条“空中高速公路”，在全国更大范围内优化能源资源配置。目前，陕西电网已全面迈入特高压新时代，随着“十三五”时期陕西特高压电网建成，“陕电外送”主通道将全面打通，陕西能源优势转化为经济优势，将有利助推全省经济发展，追赶超越。

最近，陕能赵石畔电厂和榆能横山电厂正在我省横山县紧张建设中。项目于2018年6月建成后，将充分发挥电源点作用，通过1000千伏榆横—潍坊特高压交流输电线路，将陕西的清洁电能快速、高效的送往河北、山东，我省也将迎来陕西煤电转换、陕西能源在全国范围内优化配置的新局面。

据了解，今年8月份全线建成的1000千伏榆横—潍坊特高压交流输电工程是纳入国家大气污染防治行动计划的12条重点输电通道之一，也是我省参与建设的第一条外送特高压工程。工程连接陕西能源基地和华北负荷中心，途径陕西、山西、河北、山东4省，是我国迄今为止建设规模最大，输电距离最长的特高压交流输电工程，工程动态总投资达241亿元。

榆横特高压开关站项目经理王少军：“该工程可增加陕西400万千瓦的电力外送能力，预计每年外送电力350亿千瓦时，相当于每年输送电煤1260万吨，每年可增加全省GDP约120亿元。”

特高压电网“一头连着西部清洁能源开发利用、一头连着东中部雾霾治理”，发展特高压电网已成为国家能源转型、绿色发展的战略重点。

自2014年11月以来，国家电网用3年左右时间，全面开工并建成了4条交流、6条直流共10项特高压工程，我国华北、华东初步建成连接主要能源基地和负荷中心的特高压骨干网架。在这其中，包括陕西境内已建成的1000千伏榆横—潍坊特高压交流输电工程，灵州至绍兴、上海庙至山东直流特高压输电工程，这三项工程也是纳入国家大气污染防治计划的重点建设工程。

对陕西来说，加上±800千伏哈密至郑州，酒泉至湖南直流特高压输电工程，已建成投运的特高压项目达到5项，陕西电网至此迈入特高压新时代。另外，目前我省在建特高压工程3项、待建和规划各2项，到2020年，将形成“两交三直”共五个外送通道，外送能力超过2500万千瓦，陕西能源优化配置的“空中走廊”作用将会更加凸显。

国家电网陕西省电力公司特高压工程建设管理办公室副主任陈立斌：“作为重大的战略工程和民生工程，咱们现在国内的特高压技术，输送容量显著增大，输电距离明显提高，输电走廊利用率显著提高，线路损耗也明显降低。可以说，特高压输电通道是陕西能源输送的“空中高速公路”，陕西特高压电网建成以后，届时将全面打通陕西陕电外送的主通道，将陕西能源优势转化为经济优势。”

编辑： 张娟