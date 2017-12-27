5名学生得水痘全班停课半月 学校：停课不停学

雁塔疾控中心停课建议书

长延堡社区卫生服务中心技术指导意见书

西部网讯（陕西广播电视台《都市快报》记者 薛嘉茜 赵祎伟）今天（12月27日）有位学生家长反映，他孩子上六年级，马上该面临小升初的考试，可是班里停课半个月了还没上课，这是咋回事儿？

记者：“今儿是星期三，我们这会是来到了西安东三爻村的特立小学，我身边这是三年级的教室，大家看一下，这会老师正在给学生们上课，但是当我们推开6年级教室门的时候，大家看整个教室里面空无一人，据学校校长说，这个班的孩子停课已经有半个月了。”

西安特立小学校长刘田生：“在12月15号，六年级这个班上突然出现一例得水痘的娃，仅一天时间又出现了5例，我们立刻向区疾控中心上报，人家来检查了以后要求我们全班停课。”

根据校长出具的一份雁塔区疾控中心停课建议书上可以看到，疾控中心要求学校从12月15日起立即停课14或21天，并且放假后每周末对教室和宿舍进行消毒一次。

西安特立小学校长刘田生：“你看我们还要求每个家长每天在群里报告自己孩子的健康状况，我们每天也上报我们学校的情况，昨天疾控中心又来了，让停课到2018年1月5号。”

刘校长说，目前学校只有六年级停课，其他年级照常上课，而六年级只有这一个班，大概20个学生，为了不让孩子的课业有所耽误，学校采取了停课不停学的措施。

西安特立小学校长刘田生：“每天老师都在群里给孩子布置作业，早上布置晚上8点发正确答案，你看这就是我们老师手写的正确答案，有问题孩子就可以把疑问发到群里老师解答。”

调查中，记者偶遇一名学生家长，因为自己要上班，所以只能留孩子一个人在家，时不时会通过安装在家里的摄像头留意孩子的情况。

记者：“你这会是在做作业吗？作业写完了没？”

小森：“我把数学卷子已经写完了。”

记者：“老师是不是每天都给你布置作业啊？”

小森：“嗯。”

刘校长说，大部分家长还是能够理解学校的做法，但有些家长却让他们很为难。

西安特立小学校长刘田生：“学校停课以后有些家长不太理解，认为自己的孩子没得病为什么也让自己的孩子停课呢，其实我们是按照疾控部门的要求严格停课的。”

随后记者来到了西安市儿童医院，医生告诉记者，水痘是具有潜伏期的，所以学校将6年级全班停课也是为了防止更多的孩子被传染。

西安市儿童医院主任医师邓慧玲：“在水痘发病的一到两天前，一直到水痘皮疹的结痂，它都是有很明显的传染性的。”

医生说，孩子可以通过接种水痘疫苗来预防水痘，同时也要注意自己的生活饮食习惯。

西安市儿童医院主任医师邓慧玲：“勤洗手、勤洗澡，不要去人群拥挤的地方，居住地要勤通风，要清洁，勤晒被褥，要均衡膳食，合理休息，加强体育锻炼，增强自身机体的抵抗力。”

编辑： 张娟