市民花数万买进口空调 施工时水泥块掉落砸坏外机

花数万买进口中央空调，施工时水泥块掉落砸坏外机。
西部网讯（陕西广播电视台《都市热线》记者 王进）自家装修，那都是在能力范围内试图做到最好，西安市高新区一家小区业主在装修时，选择了中央空调，而且还是进口货，可没想到，装修还没结束，空调却无奈“退场”了。
刘师傅是西安市高新区莱安逸珲小区一顶层房屋的业主，装修时他选择了进口的中央空调。
业主朋友小王：“这个空调是原装进口的，当时买来的时候是16万7千元人民币。”
小王既是业主刘师傅的朋友，又是当初空调销售企业的工作人员。本想着既给朋友推荐了空调，又给自己涨了业务，可没想到，后来的发展却让小王哭笑不得。
业主朋友小王：“空调一天都没用过，而且现在看来也没办法用了。”
尚未全部安装完成的空调，外置机箱上已经发生了多处明显的破损，就连螺旋桨叶都变形了。
业主朋友小王：“厂家说这个东西都好办，都可以维修，壳子都可以维修，主要是这一块儿现在没有办法维修，要把整机全部拆了才能维修。”
好好的新空调，为何会变成如今模样？小王说，这和之前小区楼顶的一次施工有关。
业主朋友小王：“物业叫了第三方进行楼顶维修的时候，然后工人师傅在没有做保护措施的情况下，水泥块儿直接掉了下来，然后把机子砸成这个样子。”
这台空调外机究竟是怎么损坏的，又由谁来为此负责呢？为了核实情况，记者找到了莱安逸珲小区物业服务中心，并通过电话和负责处理此事的牛经理取得联系。
莱安逸珲小区物业服务中心牛经理：“楼顶上有点安全隐患，为了把材料换掉，项目部来干这个事情，物业来配合。这个是地产的行为，现在不是说对方不承担责任，对方承担责任，只不过跟咱的预期不一样。”
电话中，牛经理表示物业一直在从中协调，之所以没达成一致，是因为小王一方提出的条件太过苛刻。
莱安逸珲小区物业服务中心牛经理：“把空调重新全部一换，人家责任单位也愿意换，但是他们之前说了一个欠账，业主欠他们五万块钱的工程款，要让把空调换完以后，再给他五万块钱的工程款，那这边责任单位肯定不愿意。”
然而对于要求附加五万元工程款的说法，小王又表示否认，称自己从未开口要过这笔钱，最终在沟通之后，牛经理表示会协调责任单位及小王一方，面对面再次协商，而小王也希望，这次沟通过后，双方可以达成一致。
编辑： 张娟
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